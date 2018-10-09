MHP Suşehri yönetiminden ziyaretler

SİVAS (AA) - MHP Suşehri İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe idarecilerini ziyaret etti.

İlçe Başkanı Serhat Yüzüak ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaretler kapsamında Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ ile kamu kurumlarını, sivil toplum örgütü ve oda başkanlarını ziyaret etti.

Yüzüak, ziyaretlerde yeni yönetimi tanıttı.

Ziyaretlerin sonunda açıklama yapan Yüzüak, 2019 yılında yapılacak yerel seçim çalışmalarına değindi.

Genel merkezin talimatlarıyla çalışmalara da kısa sürede başlayacaklarını dile getiren Yüzüak, "Bizlerin öncelikli amacı, ülkemiz ve daha sonra ilçemizdir. İnşallah güzel çalışmalara imza atacağımızı ümit ediyorum. Bizleri makamlarında ağırlayan ilçe idarecilerimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.







