TBMM (AA) - MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas Kongresi'nin bu yıl 100. yılının kutlanacağını anımsatarak, "Etkinlikler birkaç güne değil daha geniş bir zamana yayılmalı, Kültür ve Turizm Bakanlığı bu etkinlilere destek vermeli." dedi.

Özyürek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde görev yapan Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) memurlarının, havalimanları ve yakın çevresindeki uçak kaza kırım ve yangınlarına müdahale ettiğini anımsattı.

ARFF memurları tarafından kullanılan araçların, ileri teknolojili sistemler içerdiğine dikkati çeken Özyürek, bu araç, gereç ve teçhizatları kullanmak için teknik bilgi ve beceriye sahip uzman teknik personel niteliğine sahip olunması gerektiğini söyledi.

ARFF memurları işe alınırken, üniversitelerin, teknik fakültelerin sivil savunma ve itfaiyecilik bölümünden mezun olma şartı arandığını belirten Özyürek, "Bu arkadaşlarımıza 'teknikerlik' unvanı verilmesi, geçmişte lise mezunu olarak işe alınan arkadaşlarımıza da ön lisans bitirmeleri için kolaylık sağlanarak bu unvanın tüm ARFF personeline verilmesi gerekmektedir. ARFF memuru arkadaşlarımıza teknikerlik unvanı verilmesi, yaşadıkları mali kayıpların önüne geçilmesini sağlayacak ve son derece önemli bir görevi yapan bu arkadaşlarımızın motivasyonunu da artırmış olacaktır." diye konuştu.

Özyürek, bu yıl Sivas Kongresi'nin 100. yılı olduğunu anımsatarak, bu yılki etkinliklerin birkaç güne değil daha geniş bir zamana yayılması gerektiğini ifade ederek, bu etkinliklere Kültür ve Turizm Bakanlığının destek verme çağrısında bulundu.

THY tarafından bazı İstanbul-Sivas uçuşlarının da iptal edildiğini anlatan Özyürek, "Biz uçuşların iptalini değil aksine çoğaltılmasını talep ediyoruz." dedi.



