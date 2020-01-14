MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP’ye diyorum ki, çadır tiyatronuzu ya Kandil’de kurun ya da Pensilvanya’ya açın

TBMM (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 9 Temmuz 2019'den sonra ilk Meclis Grup Toplantısı'nı yaptı.

Yoğun katılımın olduğu toplantıda konuşan Bahçeli, sözlerine "Geceye sabredene gündüzü bahşeden Allah’a şükürler olsun. Hasret buzlarının vuslat sıcaklığıyla eritilmesini nasip eden Allah’a hamdüsenalar olsun." ifadeleriyle başladı.

"Son nefesimize kadar da burada sizlerle birlikte olacağız"

Bahçeli, "Uzun bir aradan sonra Meclis grup toplantımıza katılan her kardeşime, her dava ve yol arkadaşıma taşkın bir sel gibi kalbimden kopup gelen en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tedavi sürecim boyunca arayan, soran, dua eden, şifa dileyen, mesaj gönderen, halisane duygularla iyi niyetlerini paylaşan herkese en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Ne mutlu bizlere ki duanın gücüyle, doktorlarımızın güvenli dokunuş ve müdahaleleriyle buradayız, son nefesimize kadar da burada sizlerle birlikte olacağız. Derdi veren Allah, Şafi sıfatıyla şifayı da vermiştir. İmanımız budur, inancımız budur, ihtiramla bekleyip itinayla gözlediğimiz de bu şekildedir." diye konuştu.

"Hiç şüphesiz en iyisini bilen Allah’tır." diyen Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:

"İlk nefesimizle son nefesimiz arasında geçen hayat serüveninin her safhası onurla yazılmışsa, şerefle mühürlenmişse, dürüstlükle müjdelenmişse, ahlakla süslenmişse bizden daha bahtiyarı, daha bahadırı olmayacaktır. Derler ki kader gayrete aşıktır. Gayret edeceğiz, garaz ve gaileleri birlikte aşacağız. Sabredeceğiz, musallat olan musibetleri beraberce alaşağı edeceğiz. Akledeceğiz, adımlarımızı isabetle atıp yürüyüşümüzü ağız birliği ve ahenk içinde sürdüreceğiz. Düşmemizi bekleyenler Allah’ın izniyle kurumuş ağaca dönecekler, daha çok bekleyeceklerdir. Tuzak kuranlar bilmelidir ki tuzakçılara tuzak kuran vardır, Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. Kulisçilerin, komplocuların, kumpasçıların, kurnazların, kundakçıların, kuduzların, kuralsızların, kuklacıların, sahte kurtarıcıların hevesleri kursaklarında kalmaya mahkumdur. Bunlar ya bizi tanımıyorlar ya da tanıma ve tarif etme yanlışına kapılıyorlar. Eğer yürek yemedilerse, eğer meydanı boş zannetmedilerse kesinlikle yiyecekleri kurt pençesiyle titreyip kendilerine gelecekler, arkalarına bakmadan da kuytu yerlere saklanmak zorunda kalacaklardır. "

"Biz ülkücü doğduk"

Şehit ve gazi yuvası MHP'nin üzerinde hesap yapılamayacağını vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi:

"Yarım asrı aşan bir millet şaheseri üzerinde karalama ve kurcalama yapılamaz. Sağlığım üstünden spekülasyona yeltenenler, kötü dilek ve temennilerini açıktan veya şifreli mesajlarla servis edenler bilmelidir ki biz şer ve şekavet kişilere değil er kişilere, edepli ve erdemli gönüllere bakarız. Dua edenler bela okuyanlardan fazla olduktan sonra ne fırtınalardan korkarız ne de felaketlerden kaçarız. Ecel aman verdiği müddetçe alayı gelsin, bu cepheyi yıkamazlar, millet ve vatan sevgimize gölge edemezler. Çünkü biz ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık, vakti saati geldiğinde de ülkücü olarak öleceğiz. Alın yazımız budur, bu kader çizgisi ezelden ebede Türklüğün bekasına başını koyan her mümtaz ve muhterem insanın şaşmaz ve sapmaz istikametidir."

"Türkiye sabrının meyvelerini toplamıştır"

İdlib'de tesis edilen ateşkes rejiminin sevindirici olmakla birlikte henüz tam olgunlaşıp temellenmediğini belirten Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı ile Putin'in görüşmeleri, Moskova'ya giden Dışişleri Bakanı'nın Libya'daki taraflarla temas trafiği ve uzlaşma arayışları memnuniyet vericidir. Türkiye atak ve aktif bir dış politika aracılığıyla her meselede söz hakkını sabırla kullanmış, nihayetinde sabrının meyvelerini toplamıştır." şeklinde konuştu.

Aynı zamanda enerji diplomasisi vasıtasıyla, TANAP ve TürkAkım projelerinin Türkiye'nin ağırlığını belirgin ölçüde artırdığını, arz güvenliği açısından merkez haline getirdiğini ifade eden Bahçeli, Libya'yla yapılan anlaşma ile Akdeniz'deki ezberlerin bozulduğunu, tabuların yıkıldığını, güç kaymalarının yaşandığını belirtti.

"Libya'ya asker gönderilmesini esas alan tezkerenin TBMM'de kabulünün düşmanları çatlatırken, CHP'yi, HDP'yi, İYİ Parti'yi, Saadet Partisini aynı anda zıvanadan çıkardığını" dile getiren Bahçeli, "Türkiye'nin deniz yetki alanının Batı Akdeniz'e kadar uzanmasına, dayatmalar ve zorlamalara boyun eğmeyen bir siyasi iradenin varlığına tepki ve karşı çıkış zillet değil midir? Böylesi bir tutum vatanseverlikle nasıl bağdaşacaktır?" diye sordu. Bahçeli, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu biliyorsa söylesin, Orta Doğu'da olmadan, Libya'daki kanamayı dindirmeden, Misakımilli emniyet ve esenliğe kavuşturulmadan, Anadolu'da nasıl tutunacağız? Barbaros Hayrettin Paşa'nın 482 yıl sonra tekrar dönüşü bu CHP'yi niye ürkütüyor? Akdeniz'de sahne alan güç oyunlarının içine Türkiye'nin girmesi zilleti niye kızdırıp kahrediyor? Emri kimden alıyorlar? Kimin nam ve hesabına huşunet ve husumet akını düzenliyorlar? CHP kimin tarafındadır? Doğu Akdeniz'deki varlığımızdan Yunanistan rahatsız, Rum Yönetimi rahatsız, Hafter rahatsız, Sisi rahatsız, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri veliahtları rahatsız, şu tuhaf işe bakınız ki Kılıçdaroğlu da rahatsız. İP desen CHP'ye dolanmış, HDP'ye ulanmış, çıkar lobilerine dayanmış. Libya'da ilan edilen ve taraflarca kabul edilen ateşkes bölgesel huzur ve istikrar açısından mühim bir kazanımdır. Ancak CHP bundan bile rahatsızdır.

Merhum Menderes yol yapmış, bu CHP 'uçak mı indireceksiniz' diyerek takoz koymaya çalışmıştı. Merhum Demirel İstanbul'a ilk köprüyü dikmiş, bu CHP 'köprüden mutlu azınlığın ve zenginlerin geçeceğini' ileri sürmüştü. Keban Barajı için kazma vurulmuş, inşaat başlamış, bu CHP 'ne yapacaksınız barajı, kurbağa mı yüzdüreceksiniz' demişti. Kanal İstanbul gündeme gelmiş, aynı CHP 'yaptırmam' demiştir. Köprü yapılır, yıkmak isterler; tünel yapılır, kapatmak isterler; denizin altından yol açılır, ray döşenir 'ne gerek var' derler; niye ihtiyaç duydunuz, ihaleleri kime verdiniz diye tahrip etmek isterler. Yerli ve milli silah sanayisinin gelişmesi için saygıdeğer teşebbüslerde bulunanlara yalan yanlış, çürük çarık, eksik gedik ifadelerle saldırıp kara çalarlar. Bu CHP'de hayır yoktur. Bu İP'de umut yoktur. Bu HDP'nin patenti ve paleti Kandil'dir. Tarih tereddüt edenlerin sebep olduğu onlarca felakete şahittir."

"Kılıçdaroğlu’nun kulağına küpe olsun"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, gündüz ele bir fener alınsa bile CHP'nin hiçbir yöneticisinin bulanamayacağını, görülemeyeceğini belirterek, "Pinokyo adeta bunların yanında masum kalır. Esad, Hafter ve Sisi için neredeyse fan kulübü açacak, taraftar grubu oluşturacak, hayran kitlesi kuracak kadar ahlaki eşikleri yıkmışlar, akıl tutulması yaşamışlardır." değerlendirmesinde bulundu.

"Kılıçdaroğlu'na ve CHP'li yöneticilere diyorum ki Türkiye'nin hak ve çıkarlarını savunmak, bekasına destek olmak, korkmayın sizi MHP'li veya AK Parti'li yapmaz, sadece adam yapar, sadece yerli ve milli insan yapar. Vatan ve bayrak sevgisi sizi yoldan çıkarmaz, aksine yola getirir." ifadelerini kullanan Bahçeli, "İnsanın bedeninde ameliyat yapmak için bayıltmak, CHP'nin ruhunda yapmak için de ayıltmak lazımdır." diye konuştu.

Siyasetin akıl, mantık, ahlak işi olduğunu ve fedakarlık gerektirdiğini dile getiren Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bunların hepsi CHP'de tükenip kaybolmuştur. Terörist Demirtaş'ın Devran isimli sözde kitabından tiyatro oyunu çıkarıp buna övgü düzenler bu milletin ruh köküne yabancı olanlardır. CHP'ye diyorum ki çadır tiyatronuzu ya gidin Kandil'de kurun ya da Pensilvanya'ya açın. Emin olun kapalı gişe oynatırsınız, hasılat rekorları kırarsınız. Fakat Müslüman mahallesinde salyangoz satmayın, satmaya kalkışmayın, zira sattırmayız, müsaade etmeyiz. Diyeceklerim Kılıçdaroğlu'nun kulağına küpe olsun, aksi halde Türk milleti bu siyaset ucubesini affetmeyecek, bulduğu ilk sandıkta da bedelini ödetecektir."

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile parlak başarı ve zaferlere imza atacak inanç ve muktedir iradeye haiz olduğunu dile getirdi.

Bahçeli, son olarak, Avrupa Kıta Elemeleri Voleybol Final Maçında Almanya'yı 3-0 yenerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımını, teknik kadroyu ve federasyon yönetimini kutladı.