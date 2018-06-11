MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Seydişehir’de

KONYA (AA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Seydişehir İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği iftar programına katıldı.

Seçim koordinasyon merkezi önündeki iftar programında konuşan Kalaycı, bir taraftan terör, diğer taraftan ekonomiyle uğraşarak hedefte olan Türkiye’ye diz çökertmek istediklerini ama başaramayacaklarını söyledi.

Türkiye’yi bölemeyeceklerini ifade eden Kalaycı, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti kolay kurulmadı. Her karış toprağında şehitlerimizin kanı vardır. Başarılı olamayacaklardır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ülkemiz büyük hedeflere ulaşacaktır. Başbuğumuz merhum Alpaslan Türkeş’in milli devlet, güçlü iktidar hedefine ulaşacağız. Tüm İslam ülkelerinin umudu Türkiye’dir. Bu umutlarını boşa çıkarmayarak yeşerteceğiz. Bu vesileyle Kadir Gece'nizi ve Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Allaha emanet olun."

Programa, İl Başkan Murat Çiçek, İlçe Başkanı Abdullah Söğüt, AK Parti ilçe Başkanı Mustafa Konurer, muhtarlar, Sivil toplum temsilcileri çok sayıda partili ve davetliler katıldı.