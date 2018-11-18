MHP aday adaylarından proje istiyor

ANKARA (AA) - ESİN IŞIK - MHP yönetimi, "üretken belediyecilik" vizyonu çerçevesinde yerel seçimde aday olmak isteyenlerden başvuru sırasında bölgelerinin sıkıntıları ve çözümüne ilişkin hazırladıkları projeleri istiyor.

MHP, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için Adana ve Mersin'in de aralarında bulunduğu 5 büyükşehirle 4 il ve 2 ilçede belediye başkanı adayını kamuoyuyla paylaştı. Bir yandan başvuruları alan parti bir yandan da aday adaylarını partinin kriterleri çerçevesinde inceliyor.

Aday adaylarında, "tanınırlık, dürüstlük, belediyecilik ve şehircilik hizmetinin bilinmesi, mazisinde partiyi mahcup edecek bir durumun bulunmaması" kriterlerine öncelik veren parti yönetimi, başvuranlardan "üretken belediyecilik" vizyonu çerçevesinde de proje talep ediyor.

Genel merkeze çağrılan aday adaylarına kampanya sürecinde "ülkücü edep ve adaba uygun yönetmeleri, birbirileriyle polemik yaşamamaları, doğru ve iyi yapılanları tenkit etmemeleri" tavsiyesinde bulunuluyor.

"Genel merkeze çağırıyoruz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün aday adaylarından, aday oldukları ya da olmayı düşündükleri belde, ilçe, il ya da büyükşehirle ilgili sorunlar ile vatandaşın en çok dile getirdiği sıkıntıları tespit etmelerini ve bunlara yönelik çözüm içeren proje getirmelerini istediklerini bildirdi.

Bunun yanında aday adaylarından mutlaka bulundukları şehrin sosyoekonomik gelişimine katkı sağlayacak, hayat standardını yükseltecek çalışmalar da talep ettiklerini vurgulayan Durmaz, şunları kaydetti:

"Şu an elimizde Türkiye'nin her yeriyle ilgili proje var. Aday adaylarına hazır ve donanımlı bir şekilde alana, vatandaşın karşısına çıkmaları gerektiğini söylüyoruz. Genel merkezin yerel yönetimlere ilişkin vizyonunu, yaptığımız hazırlıkları da aday adaylarına aktarıyoruz. Aday adaylarını özellikle genel merkeze çağırıyoruz. Buradaki havayı teneffüs etmeleri, görmelerini istiyoruz. Tavsiyelerimiz de oluyor. Çok sayıda adayımızın olduğu yerde ülkücü edep ve adaba uygun olarak süreci yönetmelerini, birbirileriyle bir polemik yaşamamalarını, doğru ve iyi yapılanları salt 'muhalefet edeceğiz' diye tenkit etmemeleri gerektiğini ifade ediyoruz."

Durmaz, ayrıca aday adaylarına, bir adayın seçim kampanyası süresince gün içerisinde yapması ve yapmaması gerekenler ile bineceği araçtan görüşeceği kişilere kadar tavsiye ve uyarıların yer aldığı kitap dağıttıklarını da söyledi.