Mansur Yavaş'tan

ANKARA (AA) - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Alnının teriyle üreten, emek veren belediye personelini, herhangi bir kişisel nedenden dolayı işten çıkarmayacağız. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız." dedi.

ATO Congresium'da düzenlenen CHP'nin aday tanıtım toplantısında konuşan Yavaş, nefret dilini kendilerinden uzak tutacaklarını, sevgi ekip sevgi biçeceklerini ve hiçbir ayrım yapmadan 5,5 milyon Ankaralıyla birlikte Ankara'yı kardeşçe kucaklayıp, ileriye taşıyacaklarını ifade etti.

Yavaş, "Bundan dolayı seçimi kazandığımızda kendimizi asla zafer kazanmış saymayacağız. Bu savaş değil ki. Ne zaferi, kime karşı zafer? Demokrasilerde kaybeden olmaz. Biz bu seçimi, Ankara halkının bize sadece beş yıl için verdiği hizmet etme yetkisi olarak göreceğiz." şeklinde konuştu.

Oy veren vermeyen bütün Ankaralılara adil ve eşit hizmet vermeyi, izzet, şeref ve kul hakkının gereği sayacaklarını vurgulayan Yavaş, şöyle devam etti:

"Göreve başladıktan itibaren belediyede liyakat ve ehliyeti en büyük kriter olarak göreceğiz. Partizanlık, akrabalık veya başka aidiyetlere asla prim vermeyeceğiz. Belediyemizin çalışanlarını mesai arkadaşımız olarak kabul edeceğiz. Alnının teriyle üreten, emek veren belediye personelini, herhangi bir kişisel nedenden dolayı işten çıkarmayacağız. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Hizmeti ihtiyaç ve aciliyet sırasına göre dağıtacağız."

Yavaş, Ankara yönetilirken betonlaşma uğruna insan gerçeğinin ihmal edildiğini ve yok sayıldığını ileri sürerek, belediyecilikte herkesin bir zihniyet devrimine ihtiyacı olduğunu söyledi.

- "Sosyal yardımlara devam edeceğiz"

Bilimle, ortak akılla ve çağdaş belediyecilik anlayışıyla kenti yönetmeye talip olduklarını dile getiren Yavaş, projelerinden bazılarını şöyle sıraladı:

"Öncelikle insanımıza temiz hava, musluktan içilebilir su, 24 saat konforlu ulaşım vaat ediyoruz. İnsanların güvenli şekilde kullanabileceği, toplamda en az 32 kilometrelik bisiklet yolunu şehrimize kazandıracağız. Kamusal açık alanlarda internete ücretsiz ulaşım hakkını önemsiyoruz. Sosyal yardımlara devam edeceğiz. Bizler sağ elle verileni sol elden gizlemeyi emreden kültürden geliyoruz. Yardımları yaparken kameralarla gitmeyeceğiz, hiçbir ihtiyaç sahibini rencide ettirmeyeceğiz. Ayrıca, hem onların çocuklarının sağlığı ve eğitimiyle ilgilenip hem de meslek sahibi olmalarını sağlayacağız. Çarpık kentleşmeye ve ranta dayalı imar uygulamalarına asla izin vermeyeceğiz. Yatay mimariyi özendirip, sağlıklı şehirler meydana getirmeyi planlıyoruz. Çevreci ve yeşil enerjiyi her alanda kullanacak ve teşvik edeceğiz. Ankaramızı betona değil, yeşile boğacağız."

Mansur Yavaş, bir yandan kentin ekonomik kalkınması ve işsizliğin azalması için gerekli bütün hamleleri yaparken, diğer yandan turizmde çeşitliliği artırmayı hedeflediklerini anlattı.

Sağlık yatırımlarını destekleyeceklerini dile getiren Yavaş, "Akıllı Ankara Projesi" ile de insanların hayatını kolaylaştırmayı, kadınlara, emeklilere, emeklilikte yaşa takılanlara, gençlere ve çocuklara, öğrencilere, engellilere, yaşlılara, esnafa, işsizlere huzurlu ve mutlu yaşayabilecekleri bir Ankara vaat ettiklerini söyledi.

Sokak hayvanlarının özgürce dolaşacağı ve hayvanseverler ile buluşacağı barınaklar kuracaklarını kaydeden Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yurt dışından fidan ve ağaç getirme uygulamasına son vereceklerini belirtti. Yavaş, tüm ürünleri Ankara ve çevresinden temin edeceklerini ve Avrupalı köylü yerine, Ankara'nın çiftçi ve köylüsünü zengin etmeyi hedeflediklerini aktardı.

- "Ayrıcalıklı davranmayacağız"

Ankara'nın en önemli marka değerlerinden Ankaragücü'nün Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi ve Gençlerbirliği'nin de yeniden Süper Lig'e dönerek büyük zaferlere imza atması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarının altını çizen Yavaş, kentteki amatör spor kulüplerini de unutmayacaklarını söyledi.

Yavaş, "Buradan söz veriyoruz; belediyedeki görevimize başladığımızda ilk icraatımız, makam araçlarını azaltmak ve şahsımınki de dahil olmak üzere, belediyeye ait bütün makam araçlarının çakarlarını sökmek olacaktır. Ankara halkı ile bütünleşeceğiz, ayrıcalıklı davranmayacağız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Meclisince su ücretlerinde indirim yapılması kararı alındığını dile getiren Yavaş, içme suyunda yapılan yüzde 30'luk indirim ve fiyatların sabitlenmesinin kendilerinin daha işbaşına gelmeden gerçekleşen projeleri olduğunu iddia etti.

Ankara'da yapılma sebebi bilinmeyen, programı ve planı belli olmayan, estetiğe aykırı birçok proje olduğunu savunan Yavaş, tüm harcamaların hesabını vereceklerini bildirdi.

Yavaş, proje yarıştırmayacaklarını, seçimi kazanmaları halinde rakiplerinin de akılcı projelerini en az kendi projeleri kadar özenli bir şekilde hayata geçirmek için çalışacaklarını söyledi.

Ankara'nın bir üniversite kenti olduğunu anımsatan Yavaş, şunları kaydetti:

"İç Anadolu çanağının tüm kentlerinden, Yozgat'tan, Kırşehir'den, Çankırı'dan, Çorum'dan, Kırıkkale'den gelen güzel kardeşlerimin sadece kentli değil, Başkentli olmasının zamanı geldi. Ankara'yı tarafsız bir şekilde yöneteceğimize söz veriyoruz. Ankara çevre ilçelerinden başlayarak önce en yoksulu, en muhtacı gözeteceğimize söz veriyoruz. Belediyeyi, çağdaş bir belediyecilik anlayışıyla katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yönetmeye söz veriyoruz. Bizler hesap vermeye talip oluyoruz. Ankara'yı inovasyon, endüstri, tasarım, turizm, spor ve sanat merkezi haline getireceğimize söz veriyoruz. Attığımız her adımda, esnafımızın bereketini, halkımızın huzurunu arttıracak disiplin içerisinde olacağımıza söz veriyoruz. Benim en büyük projem, Ankara'nın güzel günler görmesidir. Ankara'nın mutlu yaşamasıdır."

- Ankaragücü'nden destek

Toplantıda, "Mansur başkan, Ankaragücü şampiyon" ve "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları atıldı.

Salondaki platformda kürsünün arkasında yer alan ekranlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı ile Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın fotoğrafları yer aldı.

Çankaya Belediyesi Hoy-Tur halk dansları topluluğunun gösterisiyle başlayan törene, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın eşi Nurşen Yavaş'ın yanı sıra CHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Alaattin Aldemir, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın da katıldı.

Toplantıda, Mansur Yavaş'ın seçim süreci boyunca kullanacağı klip de izletildi.