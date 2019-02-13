Mansur Yavaş Aydınlıkevler'de esnafı ziyaret etti

ANKARA (AA) - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Ankara değişime inanmış." dedi.

Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Altındağ ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Çevreli Caddesi'ndeki esnafla buluştu.

Esnaf ve vatandaşla bir süre sohbet eden Mansur Yavaş, yaptığı değerlendirmede, "Ankara değişime inanmış ve bunu gerçekleştirecek. Memnunuz ilgiden." diye konuştu.

Millet İttifakı'nın ortak adayı olan Yavaş'ın seçim turuna, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray da eşlik etti.

Çıray, "Uzun yıllardır seçim kampanyalarına katılan biri olarak söylüyorum; esasen başkan seçimi kazanmış." dedi.