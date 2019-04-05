Kırıkkale'de seçim sonuçlarına itiraz

KIRIKKALE (AA) - AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Keskin ilçesinde seçimde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurduklarını bildirdi.

Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Keskin ilçesinde seçimde usulsüzlük olduğunu gördüklerini ve önce İlçe Seçim Kuruluna itiraz ettiklerini belirtti.

İlçe Seçim Kurulunca itirazlarının reddedildiğini hatırlatan Dağdelen, şunları ifade etti:

"Burada yapılan değerlendirmelerde maddi hatalar tespit edildi ve aradaki fark 7'den 6'ya düştü. Çok sayıda müşahit ifadeleri ve itiraz ettiğimiz tutanaklar var. Bunları önemsemediler ve itirazımızı İl Seçim Kuruluna gönderdiler. İl Seçim Kuruluna müracaatımız da aynı şekilde reddedildi. Biz çok bariz şekilde usulsüzlükler olduğunu tespit ettik. Son olarak YSK'ye itirazımızı gerçekleştirdik. Yaptığımız itirazlar YSK'de görmezden gelinmeyecek. Çünkü bunlar belgeli. Şu anda belgelerin hepsini topladık. Oradan seçimin döneceğine ilişkin umudumuz var."

Keskin ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, İYİ Parti adayı Necati Alsancak bin 806 oy, AK Parti adayı Dede Yıldırım bin 799 oy almış, AK Parti adayı Yıldırım, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu.

İlçe Seçim Kurulu, Yıldırım'ın itirazını reddederek, tutanaklara yansıyan hatayı düzeltmiş ve Yıldırım'ın oyu bin 800 olmuştu. AK Parti'nin İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz da kabul edilmemişti.