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Kılıçdaroğlu'ndan engelli ressam Yalçın'a ziyaret
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği ressam Muhammed Yalçın'ın evinin atölye yapılması için çalışma başlatılacağını bildirdi
Politika 13.12.2019, 09:46
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın'ı, Ankara Mamak'taki evinde ziyaret etti.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun ressam Yalçın'ı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ziyaret ettiği belirtildi.
Yalçın bir süre önce Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret ederek tablo hediye etmişti.
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