KARAMAN (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Cumhurbaşkanı seçildikten 5 yıl sonra bu ülke gıdada kendine yetecek ürünü üreten ve ithalatı bitmiş, ihracata başlamış bir Türkiye olacak. Biz beton yapmak yerine fabrika yapanların önünü açacağız." dedi.

Akşener, partisince Karaman'daki 15 Temmuz Aktekke Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Bugün Karaman'da olmaktan büyük bir heyecan duyduğunu ifade eden Akşener, "Çünkü benim annemin ailesi Karaman'dan Rumeli'ye gönderilmiş bir aile. Yani annem Karamanlı. Bu yüzden heyecanlıyım." dedi.

Akşener, cumhurbaşkanı seçildiği takdirde yatırımcıların önünü açacaklarını dile getiren Akşener, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı seçildikten 5 yıl sonra bu ülke gıdada kendine yetecek ürünü üreten ve ithalatı bitmiş, ihracata başlamış bir Türkiye olacak. Biz beton yapmak yerine fabrika yapanların önünü açacağız. Yerli ve yabanca insanlar yatırım mı yapmak istiyor, iki şey söyleyeceğiz; Kardeşim çevre katliamı yapma, yatırım yapmak istediğin köydeki, beldedeki, ilçedeki, ildeki insanların rızasını al, gerisinde serbestsin. Engelli koşuyu ortadan kaldıracağız. Türkiye Dayanışma Fonu'nu kuruyoruz. Bu fonla bir defaya mahsus öğrencilerin, askerlerin, şehit ve gazi ailelerinin, emeklilerin işsizlerin ve askeri ücretle çalışanların kredi borçlarını sileceğiz. Sebebi de şudur. 2018 bütçesinin yüzde 1'ine denk düşüyor. Bunun karşılığı sadece ağaların bindiği lüks arabaların kiralama bedeli."

Akşener, partisinin Karaman milletvekili adaylarını da tanıttı.

