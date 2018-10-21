İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 4 ismi bakanlık için meclisin onayına sundu

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, istifa ve azillerle boşalan 4 bakanlık için belirlediği yeni isimleri güvenoyu almaları üzere meclise sundu.

Ruhani Ekonomi ve Maliye Bakanlığına Ferhad Dejpesend, Çalışma Bakanlığına Muhammed Şeriatmedari, Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığına Muhammed İslami, Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığına ise Rıza Rahmani'nin ismini güvenoyu almaları üzere meclise gönderdi.

Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi 1 Eylül'de, Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari de 23 Eylül'de Ruhani'ye istifalarını sunmuştu.

Ruhani'nin kabinesinde yer alan Çalışma Bakanı Ali Rebii 8 Ağustos'ta, Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Kerbasiyan da 26 Ağustos'ta mecliste yapılan gensoru oylaması sonucu görevlerinden azledilmişlerdi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığına İslami'yi, Ticaret Bakanlığına ise Rahmani'yi vekaleten atamıştı.

Muhabir: Muhammet Kurşun







