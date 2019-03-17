"Her proje Ankara'daki gençlerin işsizliğine çözüm olacak"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Belediye olarak bizim yapacağımız her bir proje nihayetinde Ankara'daki genç insanların işsizliğine çözüm olacaktır, kadınlarımıza iş kapısı olacaktır." dedi.

Özhaseki, Çerkez ve Kafkas Dernekleri tarafından Adalet Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Ankara Hakimevi'nde düzenlenen buluşma programında ilçelere yönelik 5 bin projeleri bulunduğunu, bunları tamamlamak için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

Özhaseki, 31 Mart Yerel Seçimleri için davetlilerden destek istedi.

- "Gençlerin işsizliğine çözüm olacaktır"

Özhaseki, etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Vaatleri arasında yer alan "Ankara Plajı Projesi" ile ilgili görüşleri sorulan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bunu yapabileceğimiz çok güzel ortamlar var. Belediyeler kendi şehirlerinin değerlerini öne çıkartarak zaten birçok alanda yarışmada öne geçerler. Bunları yapmazsanız şehirler geride kalır. Belediye olarak bizim yapacağımız her bir proje nihayetinde Ankara'daki genç insanların işsizliğine çözüm olacaktır, kadınlarımıza iş kapısı olacaktır. Bu projeleri yapmazsak peki, eski haliyle sürdürürsek bizim rakiplerin söylediği 'Suyu da ucuzlatırız, şunu da bedava yaparız', '5-10 bin kişi işe adam alırım' gibi şeyler söylersek bu şehrin sonu ne olur?"

Özhaseki, Mogan Gölü'ndeki temizlenme çalışmalarının 1-2 sene sonra tamamlanacağına işaret ederek, "1-2 sene sonra herkes görecek ki Mogan Gölü de Eymir de kocaman masmavi bir deniz olacak. O çevrede niye plaj yapmayalım ki? Niye yapmayacağız bunu? Elimizdeki imkanları sonuna kadar değerlendireceğiz." diye konuştu.



