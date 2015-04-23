HDP Rize’de Seçim Startı Verdi

Halkların Demokrasini Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Alp Alperöz, “Bu anlamsız savaşın bitmesi için HDP’nin yüzde 10 barajını geçmesi gerekiyor” dedi.Rize’de aday çıkartarak seçimlere giren HDP, Fındıklı ilçesinde düzenlediği aday tanıtım programıyla seçim startı verdi. Alperöz, yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin barışa ihtiyacı var. Karadeniz’in barışa ihtiyacı var. Bu ülke bu güne kadar kaynaklarını savaşa harcadı. Hani bize diyorlar ya ‘kaynağı nereden bulacaksınız’ diye. ‘Nasıl asgari ücreti bin 800 lira yapacaksınız’ diye. Bu güne kadar bu savaşa giden kaynakları kimse sorguladı mı? Bu ülkenin can kaynakları, evlatları bu savaşa kurban edildi. Bu ülkenin ekonomik kaynakları bu savaşa kurban edildi. Artık bu ülkenin barışa ihtiyacı var. Karadeniz’in başına ihtiyacı var. Bu anlamsız savaşın bitmesi için, kalıcı barışın gelmesi için HDP’nin yüzde 10 barajını geçip meclise girmesi gerekiyor. HDP yüzde 10 barajını aşınca barış süreci ve müzakereler hiç kimsenin iki dudağı arasında olmayacak” dedi.HDP Rize’de Necmettin Durmuş, Selda Karafazlı ve Turgay Köse’yi aday gösterdi.Tanıtım programı müzik programı ile devam etti. Programa katılan partiler Türkçe ve Kürtçe söylenen türküler eşliğinde halay çektiler.