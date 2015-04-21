Geleceğin Parlamenterleri İzmir’de Buluştu

Avrupa’nın 32 ülkesinden Türkiye’ye gelen Avrupa Gençlik Parlamentosu üyesi 312 genç, uluslararası 78. oturumlarını İzmir’in Seferihisar ilçesinde gerçekleştirdi. Gelecekte ülke meclisleri ve Avrupa Parlamentosu’nda görev almaları beklenen 312 genç, Seferihisar ilçesinde bir araya geldi. Avrupa Gençlik Parlamentosu üyesi gençler, uluslararası 78. oturumlarını ilçede yaparak, önemli konuları masaya yatırdı.Parlamentoda 41 ülkeden üyeleri olduğunu, Türkiye’ye 32 ülkeden 312 üyenin geldiğini belirten Avrupa Gençlik Parlamentosu Derneği Proje Yöneticisi Özgü Talı, Seferihisar’da gerçekleştirilen etkinliğin, derneğin düzenlediği 160 etkinlik içindeki üç ana etkinlikten biri olduğunu kaydetti. Talı, Gençlik Parlamentosu’nun üç yıl önceki konferansının İstanbul’da yapıldığını belirterek "Üç yıl arayla aynı ülkede ikinci bir konferans düzenlenmemesine rağmen İzmir’in konumu ve Seferihisar Belediyesi’nin sıcak yaklaşımı sonucu 78. konferansımızı Seferihisar Teos Village’de düzenledik. Burada gördüğümüz ilgi ve içten yaklaşım, ne derece doğru bir karar verdiğimizi gösterdi. Önce Türkiye denilince akıllarına Afganistan, Pakistan gibi ülkeler gelen üyeler, Türkiye’nin çağdaş bir Avrupa ülkesi olduğunu gördüler” dedi.RAPORLAR AP’YE SUNULACAKGençlerin, oluşturulan 15 kişilik komitelerde sağlık, kadın hakları, çevre, küresel ısınma, eğitim gibi genel konular ve Türkiye’nin AB’ye erişimi, Ukrayna’da barışçıl yaşam gibi ülkelerin iç meselelerini içeren konularda tartışarak hazırladıkları karar taslakları, 24-25 Mayıs tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek genel kurulda son şeklini alacak ve metin Avrupa Parlamentosu’na sunulacak.Erasmus programı kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Bosch Vakfı, İngiltere Elçiliği, Koç Vakfı, TAV ve THY gibi Türkiye’nin büyük firmaları sponsor olurken, Avrupa Birliği Bakanlığı, Seferihisar Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi de toplantıya destek sağladı. Seferihisar Belediyesi, konferansın iletişim ve sosyal ağ oluşumuna doğrudan katkı verirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi toplantının duyurularını üstlendi. 120 bin Euroluk bütçesi olan konferansın, Türkiye ve Seferihisar’ın Avrupa’daki tanıtımına önemli katkı sağladığı belirtildi."ÇOK ÖNEMLİ DESTEKÇİLER OLACAK"Seferihisar’da bir etkinlik düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar’daki konferansa katılan 15-25 yaş arasındaki gençlerin Avrupa’nın ve dünyanın geleceğinde önemli rol üstleneceklerini kaydederek, "312 genç, ülkemiz ve Seferihisar’dan çok güzel duygularla ayrılıyor. Artık Avrupa’da, Seferihisar dostu 312 gencimiz daha oldu. Politikaya yakın ilgi duyan bu genç kardeşlerimiz, medya organlarında ilçemizi ve ülkemizi tanıtmakla kalmayacak, Türkiye’nin AB mücadelesinde de çok önemli destekçiler olacaktır" diye konuştu.