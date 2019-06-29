Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

ANKARA(AA) -, şehit sözleşmeli er'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Yıldırım'ın ailesine başsağlığı diledi.