Demirci beldesinde seçimin yenilenmesi kararı

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisinden, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla yeniden seçim kararı verilen Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesindeki seçimlerde Ramazan Bozlak'ın yeniden aday olacağını bildirildi.

BBP'den yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Aksaray Gülağaç ilçesi Demirci beldesinde yapılan seçimlerini BBP adayı Ramazan Bozlak'ın kazandığı ve mazbatasını aldığı hatırlatıldı.

Sonrasında yaşanan adli bir hadiseden dolayı memnu haklarının iade belgesini adaylık başvurusundan önce ilçe seçim kuruluna teslim etmediği için yapılan şikayet neticesinde Bozlak'ın mazbatasının geri alındığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnşallah önümüzdeki YSK'nin belirleyeceği bir tarihte seçimler yenilenecek, memnu hakların iadesini alan Ramazan Bozlak tekrar partimizin adayı olarak seçimlere girecektir. Daha önceki seçimlerde diğer adayların toplamından daha fazla oy alarak kazanan adayımızla gireceğimiz seçimde tekrar başarılı olacağız. Kararın Demirci beldesi halkı ve belediye başkan adayımız için hayırlı olması temennisiyle başarılar dileriz."