Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Umman'da
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı nedeniyle yeni sultan Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'e taziyelerini sundu.
Politika 12.01.2020, 16:49
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün toprağa verilen Umman Sultanı Kabus'un taziyesi için başkent Maskat'a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin başsağlığı dileklerini ileten Oktay, yeni dönemin Umman devleti ve halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.