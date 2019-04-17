Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bosna Hersek'te

SARAYBOSNA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile bir araya geldi.

Oktay, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin himayesinde, Bosna Bank International (BBI) ile İslam Kalkınma Bankası (IDB) tarafından Bosna Hersek Parlamento binasında düzenlenen Saraybosna İş Forumu 10. Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, iş forumundaki konuşmasının ardından Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ve Bosna Hersek’in gün geçtikçe güçlenen ikili ilişkileri ele alındı.

İki ülkenin ulaştırma, enerji, savunma, turizm, otomotiv ve mobilya sektörlerindeki mevcut ticari potansiyelinin üzerine çıkmasının vurgulandığı görüşmede, gelecek dönemde imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşması ile ticari ilişkilerin daha da artacağı ifade edildi.