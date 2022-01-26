Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Sezen Aksu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir şarkısında Hz. Adem ile Havva'ya hakaret ettiği belirtilen şarkıcı Sezen Aksu olayıyla ilgili "O dili kopartmak görevimizdir" demişti. Cumhurbaşkanı, sözlerinin hedefinde Aksu'nun olmadığını belirterek, "Burada çok açık net bir gerçeği ortaya koymakta fayda var. Öncelikle benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir" dedi.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun bir şarkısında Hz. Adem ile Hz. Havva ile ilgili hakaret içerikli ifadeler sarf ettiğini belirten çok sayıda kişi, Aksu'ya yönelik büyük tepki göstermişti. Konunun ülke gündemi haline gelmesinin ardından Çamlıca Camii'nde tartışmalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O dili kopartmak görevimizdir" demişti.

CANLI YAYINDA AÇIKLIK GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok konuşulan bu sözlerine canlı yayında açıklık getirdi. Sözlerinin hedefinde Aksu'nun olmadığını belirten Erdoğan, "Burada çok açık net bir gerçeği ortaya koymakta fayda var. Öncelikle benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir eyvallah. Şarkılarıyla milletin hislerine tercüman olmuş sanatçıdır. Ben ülkenin Cumhurbaşkanı olarak insanımızın hangi inançtan olursa olsun dini değerlerine, kutsalına laf edilmesine müsaade etmem" dedi.

"O İFADE KUTSALLARA HAKARETE DÖNÜK TAVIRDI"

Cumhurbaşkanı, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Burada sadece Hz. Adem, Havva validemiz değil aynı zamanda burada Meryem validemize de aynı şekilde hakaret var. Benim insanımızın kutsallarına yönelik hassas duruşum var. Dilini koparma ifadesini bir kişinin şahsına değil kutsallarına hakarete dönük tavır olarak ifade ettim."

Kaynak: Haberler.com