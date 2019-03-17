Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oy için bölücülere taşeronluk yapanlar mücadelemizi idrak edemez

ANTALYA(AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Sözlerine "Akdeniz'in ay yüzlü güzelisin, Torosların taze soluğusun Antalya. Görenler överler seni her yerde, bir incisin Kumluca'da, Kemer'de, Manavgat'ın nazlı nazlı akışısın Antalya." diyerek başlayan Erdoğan, "Güzeller şahı Antalya, Akdeniz'in ana şehri, turizmin başkenti, tarımın kalbi, alimler, arifler, şairler, pehlivanlar yatağı Antalya. Selçuklu'nun, Yörük beylerinin, Türkmen boylarının mührünü taşıyan Antalya. Yerlisi yabancısıyla herkesi Akdeniz gibi kucaklayan barış, kardeşlik, huzur şehri Antalya. Bugün sizleri hürmetle selamlıyorum." diye konuştu.

"120 bin kişiyle İzmir'de mitingimizi yaptık"

Antalya ve ilçelerini selamlayan Erdoğan, bugün İzmir'de miting yaptığını hatırlatarak İzmirlilerin selamını getirdiğini söyledi.

Erdoğan, "Resmi rakamı söylüyorum, 120 bin kişiyle İzmir'de mitingimizi yaptık. Sayın Bahçeli ile birlikte bu kampanyada Cumhur İttifakı olarak iki lider bir arada halkımıza hitap ettik. Muhteşem bir mitingi gerçekleştirdik. Sizlere bol bol selamlar getirdim. Gündoğdu Meydanı'nı dolduran İzmirli kardeşlerimle hasret giderdik. 31 Mart öncesinde bir kez daha sözleştik, ahitleştik." ifadesini kullandı.

İzmir'de farklı bir heyecan ve coşku gördüğünü söyleyen Erdoğan, "Ama şimdi bakıyorum uçsuz bucaksız Antalya'da da bir başka coşku, heyecan var. 31 Mart'ta İzmir'in istismar siyasetini sandığa gömüp inşallah taze sayfa açacağına, yeni bir başlangıç yapacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, 47 günlük ayrılığın ardından tekrar Antalya'nın misafiri olduğunu dile getirerek, Antalyalılara "Unutmayın; Uzaktır yolumuz, pastır, gümandır, kolum zencir sıkmış halim yamandır. Bizim çektiğimiz ikrar imandır. Açılın kapılar dosta gidelim." sözleriyle seslendi.

Bugün bir kez daha "dosta" geldiklerini ifade eden Erdoğan, "Vefanız, dayanışmanız, meydanlara sığmayan şu aşkınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençler, yazmaz olsun kara yazı yazanlar, yer bulmasın aramızı bozanlar, diyorum. Evelallah Antalya böyle coştukça, Antalya böyle gürledikçe, Antalya böyle iradesine, ülkesine, şehrine sahip çıktıkça kimse bizim aramıza giremez. Antalyalı kardeşlerim görenleri kıskandıran şu sevdayla bizi bağrına bastıkça Allah'ın izniyle kimse bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Antalya dik durdukça, sağlam durdukça hiçbir Haçlı bozuntusu Türkiye'nin yükselişinin önüne geçemez. Şimdi sizlere soruyorum ama öyle bir cevap verin ki sesiniz ta Suriye'nin kuzeyinden duyulsun. Öyle bir haykırın ki kendini bilmez Haçlı artıklarının yürekleri titresin. Öyle bir ses verin ki 565 yıldır İstanbul'un fethini içine sindiremeyen Bizans heveslilerinin akılları başlarına gelsin. Öyle bir gürleyin ki birliğimize, dirliğimize, bağımsızlığımıza saldıran teröristlerin kabusu olsun. Öyle bir seslenin ki Pensilvanya'daki hainin, Kandil'deki katillerin dizlerinin bağı çözülsün."

"Sevdası vatan olmayan bizi anlayamaz"

Alandakilerin "Dik dur eğilme Antalya seninle" sloganları üzerine de Erdoğan, "Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz, başka hiçbir yerde değil." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgi sözde değil, özdedir. Sevgi dilde değil gönüldedir, kalptedir. Cananı millet olmayan, sevdası vatan olmayan bizi anlayamaz. Gönül gözü kapalı olanlar bizim şu muhabbetimizin sırrına eremez. Ankara'ya sıkışıp kalanlar bizim sadece son 5 yılda 10 kez Antalya'yı ziyaret etmemizi kavrayamaz. Çıkarlarına tapanlar, menfaatlerine kul köle olanlar, 3-5 oy için bölücülere taşeronluk yapanlar bizim mücadelemizi asla idrak edemez." diye konuştu. 40 yıldır "aşkınan çalışan yorulmaz" diyerek ülkeye, millete hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"17 yıldır 'gönülden yaparsan gönüller kazanırsın' inancıyla vatanımıza olan minnet borcumuzu, 82 milyona olan vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Girdiğimiz 14 seçimde bize görev veren, bize yetki veren, bize sorumluluk yükleyen vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz. Biz muhalefet gibi laf değil eser üretiyoruz. Biz CHP'nin başındaki zat gibi iftira değil, hizmet üretiyoruz. Size olan sevgimizi projelerimizle yatırımlarımızla Antalya'ya kazandırdığımız eserlerimizle ispat ediyoruz. Muhalefetin başındaki adam, işi gücü yalan, sabah yalan akşam yalan. Ne oldu, açmış eline kağıtları 'Man Adası, Man Adası' davayı açtım, kazandım. 2,5 milyon şimdi yargıda. Oradan geldiği zaman ben bu 2,5 milyonu ne yapacağım, Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim. Hayırlı bir yere gitsin değil mi? Çünkü anlamaz bundan Bay Kemal. Bunlarla da kalmayacağız. Biraz sonra ekranda bazı şeyler göstereceğim size. Bu adamın ne denli yalan ve müfteri olduğunu bizzat ispat etmem lazım. Çünkü CHP'ye gönül veren kardeşlerime ne olur bunu anlatın. Bak 14 günümüz kaldı. CHP'ye oyunu veriyor ama bazı gerçekleri bilemeyebilir. Onlar da bizim kardeşlerimiz, dostlarımız. Anlatalım, gerçekleri bilsinler."

"780 bin kilometrekarenin, 82 milyonun Cumhurbaşkanıyım"

Bugüne kadar şehirler arasında bir ayrımcılık yapmadıklarını, insanları kamplara ayırmadıklarını, kimsenin inancına, kılık kıyafetine, hayat tarzına müdahale etmediklerini belirten Erdoğan, kimseye "sen niye böyle giyiyorsun, niye böyle yapıyorsun" demediklerini söyledi.

İnanca, bütün hayat tarzına kefil olduklarını vurgulayan Erdoğan, yasakları değil, özgürlükleri, vesayeti değil, demokrasiyi savunduklarını ifade etti.

Hatay Belediye Başkanının "Oy yoksa, yol da yok, hizmet de yok" dediğini aktaran Erdoğan, "Hale bak. Sen bir belediye başkanısın, sen bunu nasıl söylersin? Senin görevin ne? Senin görevin oradaki hizmeti yapmak. Ama biz, milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz." diye konuştu.

"CHP ne demektir? Çöp, çukur, çamur, bir de çarpık yapılaşma. CHP ne demektir? Yolsuzluk, yasaklar, yokluk. Her şey var." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim Güneydoğu'da oy aldığımız, milletvekili çıkaramadığımız yerler var. Biz buralara hizmet götürmedik mi? Hayır, oralara da götürdük. Niye? Oralar da bizim topraklarımız. Oralar da bizim vatanımız. Onlar, çukurlar, kanallar kazdılar biz ise kayyumları atamak suretiyle bütün oraları şu anda pırıl pırıl yaptık. İşte Diyarbakır'ın hali neydi? Şimdi gidin tanımazsınız, bambaşka oldu. Mardin, Hakkari, Şırnak, Van öyle. Hepsine gittim, gidiyorum. Benim için engel Allah'ın izniyle yok. Niye? 780 bin kilometrekarenin, 82 milyonun Cumhurbaşkanıyım. Biz, yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Bizde ayrım yok."

"Eserlerle damga vurduk"

"(Seçim döneminde attık tuttuk sonra da hiçbirini yapmadık) diyen CHP'li beceriksizlerden arkadaşlarının olmadığını" ifade eden Erdoğan, "Yolsuzluklarını gizlemek için Antalya çöplüğünde evrak yakan, Antalya'ya hizmet diye bira festivali getiren, 15 Temmuz destanına FETÖ ağzıyla iftira eden gafillerden asla olmadık. Sizin için çalıştık, sizin için koşturduk, sizin için taş üstüne taş koymanın çabasında olduk. Seçim meydanlarında ne söz vermişsek, bu kürsüden sizlere neyi vadetmişsek hamdolsun alnımızın akıyla onu sizlerin hizmetine sunduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 il ile beraber Antalya'nın huzuru, barışı, kalkınması, gelişmesi, gerçek potansiyelinin hayata geçirilmesi için mücadele ettiklerini, "lafla güzellik olmaz" diyerek, her bir şehre eserlerle damga vurduklarını söyledi.

"Son 17 senede Antalya'ya 40 katrilyon lira yatırım yaptıklarını" dile getiren Erdoğan, sadece eğitimde 2,1 milyar liralık kaynak kullanarak, 9 bin 431 yeni derslik inşa ettiklerini kaydetti.

Erdoğan, Antalya'ya 3'ü vakıf, 1'i devlet olmak üzere 4 yeni üniversite kurarak, üniversite sayısını 5'e yükselttiklerini, yükseköğrenim öğrencileri için 9 bin 148 yatak kapasiteli yurtlar açtıklarını belirtti.

"Spor tesislerini biz kazandırdık"

Birkaç yıl içinde Antalya, Serik, Elmalı ve Alanya'da olmak üzere toplamda 4 bin 750 kişilik 5 yükseköğrenim yurdu daha açacaklarını bildiren Erdoğan, "Antalya'ya 33 bin seyirci kapasiteli stadyumu... Biz stadyum getirdik. Sayın Türel'den önce CHP'li bir belediye başkanı vardı, orayı yıkmaya çalıştı. Biz yaparız, bunlar yıkar. Şimdi 10 bin seyirci kapasiteli spor salonunu, Antalya'ya, Alanya'ya, Serik'e, Manavgat'a gençlik merkezleri, çeşitli branşlarda spor tesislerini biz kazandırdık." şeklinde konuştu.

"Greyderleri çalıştırmaya başlayacağız"

"Türkiye'yi sosyal devlet alanında dünyanın en başarılı örnekleriyle biz tanıştırdık. Ülkemiz genelinde 1 milyon 250 binin üzerindeki vatandaşımıza evde sağlık hizmeti veriyoruz. Ne Amerikası'nda ne Avrupası'nda var. Bunu biz yapıyoruz." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Engellilerimize, yaşlılarımıza, muhtaçlara sahip çıkıyoruz. Hiç kimseyi açta, açıkta, darda bırakmamak için gayret gösteriyoruz ama bay Kemal'e sorsan tam aksini söyler. Niye? Yalan bol. Antalya'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, gazilerimiz, şehit yakınlarımız, yaşlılarımız, engellilerimiz için toplam 2,5 katrilyon liralık kaynak kullandık. Sağlık alanında ise 20'si toplamda, 2 bin 387 yataklı hastaneden oluşan 56 adet sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Aksu, Demre ve Gündoğmuş Devlet Hastaneleri ile Kumlucu Devlet Hastanesi ek binasıyla birlikte 11 adet sağlık tesisimizin inşaatı devam ediyor. Şimdi şehir hastaneleriyle sağlık alanında yeni bir devrime imza atıyoruz. Antalya'ya yapacağımız bin yataklı şehir hastanemizin ihale süreci devam ediyor. Çok yakında 'Bismillah' deyip inşallah greyderleri çalıştırmaya başlayacağız."

Erdoğan, toplamda 450 yataklı Alanya, Konyaaltı ve Döşemealtı Devlet Hastaneleri ile 32 sağlık tesisi projeleri daha olduğunu belirterek, TOKİ vasıtasıyla Antalya'da 4 bin 432 konut projesini hayata geçirdiklerini kaydetti.

"Dağları deldik. Niye? Biz Ferhatız siz de Şirin"

Erdoğan, ulaşımda 195 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 409 kilometre ilaveyle 640 kilometreye çıkardıklarını belirterek, "Niye bunu söylüyorum? Yol medeniyettir, su medeniyettir. Yolunuz yoksa, suyunuz yoksa medeni değilsiniz, gayri medenisiniz. İşte onun için bunları yaptık. Antalya'da tam 18 tünel yaptık. Dağları deldik. Niye? Biz Ferhatız siz de Şirin. Dağları delerek Şirin'e kavuştuk, kavuşuyoruz." diye konuştu.

Taşağıl-Beşkonak yolunu, Akseki-Manavgat ayrımı, Gündoğmuş Köprülü yolunu, Taşkent Adiller ayrımı, Sarıveliler-Taşkent-Alanya ayrımı yolunu ve Kıbrıs Barajı Rölekasyon Yolunu bu yıl tamamlayacaklarını aktaran Erdoğan, Adrasan-Mavikent yolu, Seydişehir-Manavgat ayrımı Cevizli yolu, Kasaba-Sütleğen ayrımı yolu ile Konaklı Güzelbağ yolunun da bu yıl biteceğini söyledi.

Antalya-Kemer-Tekirova-Finike yolu projesindeki dört çift tüp tüneli tamamladıklarını belirten Erdoğan, "Deleriz dağları biz. Niye? Ferhat Şirin'e ulaşacak. Bunun lamı cimi yok. Projenin tamamını inşallah önümüzdeki yıl hizmete alıyoruz." dedi.

Antalya Kuzey Çevre Yolu, Alanya Doğu Çevre Yolu, Isparta Dereboğazı Antalya yolu, Kızılkaya Bozova Korkuteli Elmalı Finike yolu ve Afyonkarahisar Antalya Kızılkaya ayrımı Antalya yolunu gelecek yıl tamamlayacaklarını ifade eden Erdoğan, Manavgat Alanya ayrımı Akseki yolu ve güzergahtaki dört çift tüp tünelde, köprülerde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Alanya ayrımı Hadim yolunu ise iki yıla kadar kullanıma açacaklarına işaret eden Erdoğan, Konya'yı Antalya'ya bağlayacak yolda inşa ettikleri Demirkapı Tüneli'nin önümüzdeki yıl tamamlanacağını bildirdi.

"Antalya sadece turizmin değil tarımın da kalbi"

Erdoğan, Antalya'nın marka şehirlerden biri olduğunu belirterek, kentte dünya üçüncülüğünü alan 200 mavi bayraklı plaj bulunduğunu söyledi.

Geçen yıl Antalya'ya 12,4 milyon turist geldiğini, hava trafiğinde de çok ciddi artışlar yaşandığını hatırlatan Erdoğan, 2003 yılında 10 milyon 371 bin olan Antalya Havalimanı yolcu trafiğinin şimdi 31 milyon 566 bin olduğunu belirtti.

Erdoğan, yıllık 1,5 milyon yolcu kapasitesine sahip Gazipaşa Alanya Havalimanı'nın yolcu trafiğinin de geçen yıl 1 milyon 215 bini aştığı bilgisini verdi.

Antalya'da son 17 yılda iki Teknopark, 18 Ar-Ge merkezi, 1 de tasarım merkezi kurduklarını aktaran Erdoğan, "şehirdeki yatırımcıları 27 katrilyon liralık yatırım teşvikiyle destekleyerek 145 bin kişilik ilave istihdam oluşturduklarını, 198 bin iş yerine toplam 4 katrilyon liralık SGK prim teşviki verdiklerini" söyledi.

Antalya'nın sadece turizmin değil tarımın da kalbi olduğunu vurgulayan Erdoğan, baraj ve göletlerin Antalya tarımının adeta hayat damarı olduğunu ifade etti.

"Gereken dersi vermemiz lazım"

Erdoğan, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısı karşısında oradaki bir "siyasetçi müsveddesinin" sözlerini eleştirdi. "Ne yaptı? Terörü İslam'a fatura etti. Şimdi bunu ekranda izlemenizi istiyorum. Ama Türkiye'den de birileri aynısını yaptı. Onu da görmeniz lazım." diyen Erdoğan, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin görüntüleri, ardından da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İslam coğrafyasına da bakmamız gerekiyor. İslamiyet üzerinden insanların birbirlerini nasıl katlettiklerini görüyoruz. İslam dünyasından kaynaklanan terör, bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı. İslam dünyasının da oturup düşünmesi gerekiyor." sözlerini içeren videoyu vatandaşlara izletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu ırkçı senatör aynı şeyi söylüyor, Bay Kemal de aynı şeyleri söylüyor. Ne diyor bay Kemal? 'İslam dünyasından kaynaklanan terör.' diyor. Yazıklar olsun sana. Yüzde 99'u Müslüman olan bu ülkede siyaset yapacaksın ve terörün İslam dünyasından kaynaklandığını söyleyeceksin. Senin haddine mi ya? Sen ne densiz bir insansın ya? Senin o Avustralya'daki senatörden ne farkın var ya? Ah benim CHP'ye gönül veren kardeşlerim. Yani bu adama 31 Mart'ta hala haddini bildirmeyecek miyiz? Buna bir Osmanlı tokadı atmayacak mıyız sandıkta? Öyleyse 14 gün. Çok çalışacağız. Çünkü bunun o koltuktan kalkması lazım. Ama kalkamaz, bu yapıştı kaldı. Biz şimdi CHP'li kardeşlerimizi de kurtaralım. Yoksa bu gitmez ha gitmez. Bunca zamandır seçim yapıyoruz her seçimi kaybetti ama koltuğu kaybetmedi. Öyleyse gereken dersi vermemiz lazım."

"Bu oyunları bozmalıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kepez'in CHP'li belediye meclisi adayı Baki Karaağaç'ın terör örgütü PKK'nın elebaşı 'Öcalan'a özgürlük' eylemine liderlik ettiğini" anlatan bir video ile HDP'li yöneticilerin terör örgütü PKK'ya ilişkin söylemlerinin yer aldığı videoyu da vatandaşlara izlettirdi. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu adam Kürt bile değil, değil ama Kürtler üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor. Antalya'ya soruyorum, Türkiye'de 'Kürdistan' var mı? Bizim Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege, Marmara bölgelerimiz var ama bizde Kürdistan yok. Sen Kürdistan'da yaşamak istiyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, defol git oraya. Ama bizim ülkemizi bölemezsiniz. Kadın ne diyor? 'Biz sırtımızı PYD/YPG'ye dayadık.' diyor. İyi ki dayamışsın ha. Biz de sırtımızı, milletimize ve Allah'ımıza dayadık. Farkımız bu. Bir diğeri ne diyor? '1 Temmuz'a kadar Terörle Mücadele Yasası'nı kaldırmazsanız savaş kapıya gelir.' diyor. 1 Temmuz geçti. Ne oldu? Topunuz gelin topunuz. 15 Temmuz'da geldiniz ne oldu? 16 saatte işlerini bitirdik mi? Cudi'de inlerine girdik mi? Gabar'da girdik mi? Tendürek'te girdik mi? Kandil'de girdik mi? Nereye giderlerse gitsinler, peşlerindeyiz. Yine kovalayacağız. Açık söylüyorum, işte Antalya'da, terörist Kepez'de listede, hale bak. Benim kardeşlerim artık bunları görmeli, bu oyunları bozmalıyız. Antalyalı kardeşlerime bu tabloyu yaşatanlar, Türk siyasetinin yüz karalarıdır."

"O siyasi partilere oy verenlere terörist demedim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP'nin hakikati kabullenmek yerine sürekli kaçak güreştiğini söyledi.

Muhalefetin sorulara dürüstçe ve mertçe cevap vermek yerine sabah akşam kendilerine hakaret ettiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kirli ittifaklarını, kanlı pazarlıklarını, bölücülerle girdikleri alengirli işleri yüzlerine çarpınca da koro halinde hepsi de bize saldırıyor. Bay Kemal ve hanımefendi çıkmış hiç utanmadan benim, CHP, İYİ Parti, Saadet'e hatta HDP'ye oy veren vatandaşlarıma 'terörist' dediğim iftirasını atıyorlar. Dürüst olun dürüst. Ben asla o siyasi partilere oy verenlere terörist demedim. Diyecek kadar da bu işi bilmeyen birisi değilim. Benim terörist dediğim az önce sizlere gösterdiğim o yönetici takımıdır. Benim ülkemi bölmeye çalışan, 'Kürdistan' diyen, 'Biz sırtımızı YPG'ye PYD'ye dayadık.' diyen, içeride olan ve dağdakini gördünüz değil mi? Bizim terörist dediklerimiz bunlardır.

Bunları isim isim sayarız. Hepsinin bizde bütün isimleri, her şeyleri var. Onlarla yargıda da ciddi bir mücadeleyi vereceğiz ve veriyoruz. Bunlarla yargıda hesaplaşacağız. Kalkıp, Denizli'de 'Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizlili kardeşlerim.' diyen hanımefendiyle yargıda hesaplaşacağız. Aydın'da 'Cumhurbaşkanının terörist dediği Aydınlı kardeşlerim.' diyen hanımefendi ile yargıda hesaplaşacağız. Çünkü ben hiçbir yerde böyle bir ifade kullanmadım, bunu belgeleyemezler. Bunun altında da Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak kalmam, bunun bedelini ödeyecek. Şu anda da kendisine önce ilk etapta 250 milyonluk bir tazminat davasını açtım. Durmak yok, gereğini yapacağız."

Erdoğan Antalya'da yeni yapılan tramvayın test sürüşü yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da yeni yapılan tramvay hattını açtı ve test sürüşü yaptı.

Erdoğan, mitingin ardından 18 Mart'ta hizmete alınacak tramvay hattının Şehitler Parkı Durağı'na geldi.

Vatman koltuğuna oturan Erdoğan, tramvayı Sakarya Bulvarı Durağı'na kadar kullandı.

Erdoğan'a, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve diğer yetkililer eşlik etti.

Toplam 38 duraktan oluşan hattın Varsak'tan otogara kadar olan 20 duraklık bölümünün yarından itibaren ücretsiz hizmet vermeye başlayacağı öğrenildi.