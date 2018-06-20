Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede terör var tepelerine bineceğiz

MARDİN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitinginde, Mardinlilere hitap etti.

Konuşmasına, "Binlerce yıllık tarihiyle medeniyetler beşiği Mardin. Müslüman'ı, Hristiyan'ı, Süryani'siyle hoşgörünün vatanı Mardin." diyerek başlayan Erdoğan, Mardin'in barışın simgesi, ilim ve hikmetin merkezi olduğunu bildirdi.

Erdoğan, Mardin'in "Küçük Türkiye" olduğunu belirterek, şehrin milletin birlik ve beraberliğinin timsali olduğunu ifade etti. Mardin'in kiliseleri, camileri farklı inançlara ait ibadethaneleriyle saygının sembolü olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Mardin Türk'ü, Arap'ı, Kürt’ü, Ezidi’si, Süryani'siyle barışın şimal yıldızıdır. Mardin sadece bizim değil, sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın göz bebeğidir." dedi.

Konuşması "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla kesildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin ile gurur duyduklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Mardin'in, bölgemiz ateş çemberinden geçerken binlerce yıllık kardeşliğine sahip çıkmasıyla gurur duyuyoruz. Mardin'in asırlık medreseleriyle, zamana ve yıllara meydan okuyan camileriyle gurur duyuyoruz. Mardin'in tarımıyla, turizmiyle, ticaretiyle, çalışkanlığıyla gurur duyuyoruz.

Biz Mardin'in bölücü terör örgütüne boyun eğmemesiyle gurur duyuyoruz. Mardinli kardeşlerimizin kahir ekseriyeti 'çukur terörü' sırasında gerçekten başarılı bir imtihan verdi. Bölücü örgütün şehrini, mahallesini, sokağını elinden almasına müsaade etmedi. Bölücü örgüt tarafından adeta enkaza çevrilen ilçelerimizi de biz ayağa kaldırdık, kaldırıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının bu kısmı alandakilerce "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla kesildi.

Nusaybin, Dargeçit ve Derik'in o süreçte çok ciddi zararlar gördüğüne işaret eden Erdoğan, "Bölücü terör örgütü bilhassa Nusaybin'in 6 mahallesinde büyük yıkımlara, acılara, gözyaşlarına neden olmuştur. Aralarında camilerin, okulların, kütüphanelerin, sağlık merkezlerinin, vatandaşlarımızın evlerinin, dükkanlarının olduğu binlerce yapı örgütün sokak çeteleri tarafından yakıldı, yıkıldı, ağır silahlarla saldırıya uğradı." diye konuştu.

"Kürt kardeşlerim tarihlerinin en büyük eziyetini, zulmünü bu sokak çetelerinin elinde yaşadı." diyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz, o dönemde bir taraftan bu sokak çetelerini temizlerken, diğer taraftan da Mardinli kardeşlerimize sahip çıktık. Bölücü örgütün hışmına, zulmüne uğrayan hiçbir kardeşimizi aç, açıkta bırakmadık. Devlet, tüm şefkatiyle vatandaşlarını kucaklarken, teröristlerin başlarına da kadife eldivenin içindeki çelik yumruğunu indirmekten çekinmedi.

Bu vesileyle Mardin'in ilçelerini eli kanlı canilerden temizlerken, şehit düşen emniyet güçlerimizi rahmetle şükranla yad ediyorum. Gazilerimize Allah'tan sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Teröristlerin acımasızca, alçakça katlettiği Mardinli sivillere de yüce Mevla'dan rahmet diliyorum."

Hem ülke içerisinde hem de sınırlar ötesinde yürüttükleri bu operasyonlarla Mardinlilere yaşattıkları acıların, zulümlerin, yürek sızılarının hesabını teröristlerden misliyle sorduklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları ifade etti:

"Bu süreçte bölücü terör örgütünün bizi çekmek istediği tuzağa da düşmedik. Örgütün sergilediği onca alçaklığa rağmen hukuktan, demokrasiden ve adaletten taviz vermedik. Geçmişte yaşandığı gibi hiç kimsenin hukukun sınırlarını zorlamasına müsaade etmedik. Adeta bir kuyumcu hassasiyetiyle hareket etmek suretiyle vatandaşlarımızın incinmesine, incitilmesine, onurlarının kırılmasına, herhangi bir şekilde haksızlığa maruz kalmalarına kesinlikle rıza göstermedik."

"Afrin bitti, şimdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada "Reis bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine, "Artık Afrin bitti, şimdi Kandil, Kandil... İnşallah çalışmalar yürüyor. Nerede terör var, nerede Türkiye'ye taciz var, biz orada tepelerine tepelerine bineceğiz." karşılığını verdi.

Çukur terörünün izlerini silmek için çalışıldığını, kısa sürede yıkılan evlerin yerine çok daha iyisinin ve kalitelisinin inşa edildiğini belirten Erdoğan, Nusaybin'de 6 bin evin zarar gördüğünü, bunların neredeyse tamamının açılan tüneller, bombalar nedeniyle kullanılamayacak halde olduğunu ifade etti.

"29 sağlık tesisinin ihale çalışmaları devam ediyor"

Erdoğan, Artuklu Üniversitesinin 8 bin 400 öğrencisi bulunduğunu, üniversite öğrencileri için 2 bin 544 kişilik yurt binaları yapıldığını hatırlattı.

Merkeze yapılan 300 ve 150 yataklı iki hastaneyle 200 yataklı Kızıltepe Devlet Hastanesi ile 150'şer yataklı Midyat ve Nusaybin Devlet Hastanesiyle Mardin'e 14 hastane yapıldığını söyleyen Erdoğan, toplam sağlık tesisi sayısının ise 34 olduğunu belirtti. Erdoğan, 29 sağlık tesisinin de ihale, proje ve arsa çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına, gazilere, engelli ve yaşlılara 3 katrilyonu aşkın kaynak aktarıldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TOKİ kanalıyla Mardin'de son 16 yılda 8 bin 781 konut projesini hayata geçirdik. Mardin'in bölünmüş yol uzunluğunu 264 kilometreye çıkardık. Kızıltepe Köprüsü ve Ahmedi Köprüsü'nün restorasyonunu tamamladık. Midyat-Cizre ve Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat bölünmüş yollarını ve Kızıltepe köprülü kavşağını önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Mardin-Yeşilli-Ömerli-Midyat bölünmüş yolunu da 2021'de bitiriyoruz.

Toplam maliyeti 2,5 katrilyon lira olan 11 yol projemiz de planlama aşamasında. Bu 11 yol projemizin içinde Mardin-Midyat yolu, Midyat-Cizre yolu, Mardin ve Kızıltepe çevre yolu, Nusaybin şehir geçişi, Kızıltepe-Ceylanpınar yolu ve Diyarbakır Mardin ayrımı, Savur yolu da bulunuyor."

"İki haftaya kadar su tutma çalışmalarına başlanacak"

Gaziantep-Karkamış-Nusaybin ve Şenyurt-Mardin arasındaki demiryollarının da yenilendiğini anlatan Erdoğan, "Karaman, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren projemiz Şanlıurfa'dan sonra Mardin'e oradan Habur'a uzanacak. Projemizin Nusaybin-Habur kesiminin sondaj çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa-Mardin hızlı tren projemizin etüt çalışmaları yakında başlıyor. Ayrıca bu hattı, Diyarbakır'a da bağlayacağız. Güney hızlı tren yolu olarak hayata geçireceğimiz bu projemizle Mardin'i Ankara ve İstanbul ile buluşturacağız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, projesi devam eden Diyarbakır Mazı Dağı iltisak hattının da yapılacak bir diğer demiryolu projesi olduğunu kaydetti.

Mardin lojistik merkezinin birinci etabının tamamlanıp işletmeye açıldığını, ikinci etabının ise uygulama proje çalışmalarının devam ettiğini belirten Erdoğan, Mardin Havalimanı'na 3 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası yaparak havalimanının büyütüldüğünü kaydetti.

Ilısu Barajı ve HES projesinde beklenen sona yaklaşıldığını ifade eden Erdoğan, iki haftaya kadar su tutma çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

"Bunlara verilen oy haramdır"

Erdoğan, Şanlıurfa ile Mardin arasında inşa edilen ülkenin en uzun suni nehri olan ana kanal projesiyle bu iki il arasındaki mümbit toprakların su ile buluşacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Mardin tarafında 1,3 milyon dekar arazinin ana kanal sayesinde sulanacak. Mardin'deki 460 bin dekardan fazla araziyi sulayacak şebeklerin inşaatı devam ediyor. Beyazsu kaynağından aldığımız suyu, Mardin şehir merkezine Kızıltepe, Ömerli, Yeşilli, Nusaybin ilçelerine ve civar köylere ileterek buraların 2040 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. Aynı şekilde Midyat ve Dargeçit'e memba kalitesinde su götürmek için isale hatları inşa ediyoruz."

Mardinli çiftçilere 2 katrilyon lira tarımsal destek verildiğini hatırlatan Erdoğan, "Bay Kemal diyor ki 'Çiftçiler ağlıyor.' Peki bu HDP'nin yaptığı bir şey var mı? Herhangi bir yatırım var mı? Bunlara verilen oy haramdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de dört ovanın sit alanı olarak koruma altına alındığını, bugüne kadar 20 bin Mardinlinin İş-Kur vasıtasıyla iş sahibi yapıldığını ifade etti.

"İş bilenin, kılıç kuşananın"

Miting alanına gelirken Mardin'de muhteşem bir çalışmanın olduğunu gördüğünü anlatan Erdoğan, "Devasa bir dalçık yapılıyor. Kayyumu atadık vali beyin riyasetinde yapılıyor. İş bilenin, kılıç kuşananın. Güvenlik ve emniyet arttıkça Mardin'in huzuru, refahı, geliri arttı. Bizim de teşvik ve desteklerimizle yatırımcılar şehrimize dönmeye, ilgi göstermeye başladılar. Mardinli bir sanayicimiz Savur'a tekstil alanında yatırım yapıyor. Çoğunlukla kadınlarımıza ve gençlerimize istihdam sağlayacak bu fabrika inşallah 2 bin kardeşimize istihdam imkanı sunacak. Fabrikamız açıldığında yıllık 40 milyon avroluk ihracat yapacak. Bu önemli yatırımın Mardin'e kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, huzur ortamı pekiştikçe diğer yatırımcıların da Mardin'in kalkınmasına destek vereceklerine inandığını dile getirdi.

müjdesi

Mardin'e 60 bin metrekarelik millet bahçesini kazandıracaklarının müjdesini veren Erdoğan, "Ne olacak? Anne, baba, yavrular gideceksiniz orada yatıp yuvarlanacaksınız. Böyle bir yere ihtiyacınız var mı? Yakışır Mardin'e, Amerika'nın Central Park'ı, İngiltere'nin Hyde Parkı varmış. Bizim de millet bahçemiz var. Hele hele küçük yavrular anne ve babalarıyla orada oynayacaklar." şeklinde konuştu.

Erdoğan, alandaki ekrandan Millet Bahçesi'ne ilişkin projenin videosunu vatandaşlara izletti.

"Kek diyorum, Bay Muharrem keklik anlıyor"

Mardin'e bölgenin en büyük Gençlik Merkezi'ni inşa ettiklerini, bu merkez millet kıraathanesi projesinin Mardin'deki örneği olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Günlük 500 gencimizin gidip gediği gençlik merkezlerimizde kütüphaneler, bilim, sanat, kültür atölyeleri, 24 saat ücretsiz internet, ücretsiz çay, kahve... Böyle bir millet kıraathanesi Mardin'e yakışmaz mı? Ben kek diyorum, Bay Muharrem keklik anlıyor. Ne yapayım? Bu devlet güçlü yani gençlerimize bir kek, simit, çay, kahve ikram etmek bize zor mu? Bu devlet o kadar fakir mi? Garip gureba mı? Yolsuzluğun, yoksulluğun, yasakların olmadığı bir Türkiye'yi biz inşa ettik Bay Kemal, Bay Muharrem. Nereden nerelere geldik. Şimdi buradan 7 bin 500 gencimiz istifade ediyor, okuyor, araştırıyor, kültür, sanat, spor alanlarında kendini geliştiriyor. İnşallah bu merkezlerde geleceğin siyasetçileri, mühendisleri, doktorları, sporcuları, Aziz Sancar gibi bilim insanları yetişiyor. Bu gençlik merkezleri vasıtasıyla hem evlatlarımız terör örgütünün elinden kurtarıyor hem de onları en güzel şekilde geleceğe hazırlıyoruz."

"Utanmadan 'Başörtüsü sorununu ben çözdüm' diyor"

Vatandaşlara, İnce'nin FETÖ ile ilgili de bir açıklamasını duyup duymadıklarını soran Erdoğan, "Bay Muharrem'in siyasette, ticarette, meslek hayatında herhangi bir başarısına şahit oldunuz mu? Zamanında dershane açmış, yanında çalıştırdığı öğretmenlerin sigortasını dahi ödememiş. Bir özel dershaneyi dahi adam akıllı işletememiş, batırıp gitmiş." ifadesini kullandı.

İnce'nin CHP Genel Başkanlığına aday olduğunda da "sıfır" çektiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Meclisteki günleri ise tamamen yasaklar, baskılar, bunları savunmakla geçmiş. Eller 411'e kalktı, hatırlayın. Başörtülü kızlarımızın önünü Bay Kemal, Bay Muharrem, altına imza attıkları Anayasa Mahkemesine götürdükleri evraklarla kesmediler mi? Benim başörtülü bacılarımın önünü bunlar kesmedi mi? Çıkıyor şimdi Bay Kemal, utanmadan 'Başörtüsü sorununu ben çözdüm' diyor. Buna inanıyor musunuz? Sen neyi çözdün? Siz başörtü düşmanısınız. Sizin biz cemaziyelevvelinizi biliriz. Sizin geçmişiniz ne ki siz ne olacaksınız?"

"Bumaratonu Bay Muharrem'e pek yaramadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin oy uğruna camilerde bol bol fotoğraf çektirdiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen günü sürçülisan etmiş diyelim. Ne dedi biliyor musunuz? 'Ben sık sık camiye gidemiyorum ama her gün cuma kılıyorum.' duydunuz mu bunu? Ona göre 24 Haziran'da gereken dersi Osmanlı tokadıyla vurun. Anlaşılan bu seçim maratonu Bay Muharrem'e pek yaramadı, yorgun düştü. Yorgunluktan olacak, şimdiden araba hararet yaptı, motor su kaynattı. Daha iki ay olmadan, sıkıntı ortada. Sen elifi görsen mertek sanırsın. Ne diyelim, Allah aklına fikrine mukayyet olsun. Rabbim bir an önce Bay Muharrem'i bu eziyetten kurtarsın. Yine de görüyorsunuz dua ediyorum, beddua değil."

Yıkım ittifakına, en güzel cevabın 24 Haziran'da verileceğine olan inancını aktaran Erdoğan, "Sizin oylarınız üzerinden kabzımal pazarlığı yapanlara daha sandık kurulmadan, oylarınızı birine peşkeş çekenlere cevabı da yine sandıkta vereceğinize inanıyorum. Ben size güveniyorum. 24 Haziran günü bu milletin iradesini çantada keklik görenlere, 'bir ver 6 al' diye pazarlayan siyaset simsarlarına bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilerin "Rabia" işareti yapmasını isteyerek, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet için bir olunması çağrısında bulundu.

Vatandaşlardan "kavmiyetçilik ve ırkçılık" yapmamaları ricasında bulunan Erdoğan, yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdiklerini belirterek, oylarda da bunun ispat edilmesini istedi.

Seçimlere 3 gün kaldığını ve çok çalışmaları gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, kadınlara ve gençlere kapı kapı dolaşmaları çağrısında bulundu.

Muhabir: İlkay Güder,Merve Yıldızalp,Mümin Altaş,Yıldız Nevin Gündoğmuş,Halil İbrahim Sincar