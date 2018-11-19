Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlit Kandili'ni kutladı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Mevlidini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Mevlit Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Mevlidini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Rahmetin, merhametin, yoksulların, mazlumların Peygamberi, Resulü Kibriya Efendimizi kemali edeple yad ediyorum."

Muhabir: Muhammed Ali Toruntay