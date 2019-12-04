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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi.

Politika 04.12.2019, 14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump bir araya geldi
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LONDRA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Erdoğan ve Trump, NATO Liderler Zirvesi ana oturumun ardından, bir araya geldi.

Zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.

Muhabir: Ferdi Türkten

#dünya
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