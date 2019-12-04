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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi.
Politika 04.12.2019, 14:54
LONDRA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.
Erdoğan ve Trump, NATO Liderler Zirvesi ana oturumun ardından, bir araya geldi.
Muhabir: Ferdi Türkten
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