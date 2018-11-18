CHP'yi yoğun gündem bekliyor

ANKARA (AA) - AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, CHP'de hem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de parti organlarını sıkı bir çalışma temposu bekliyor.

Kılıçdaroğlu, hafta başında randevu talep eden Muharrem İnce ile yerel seçimler kapsamında bir görüşme yapması öngörülüyor.

İnce, görüşmeye ilişkin, "Ben partinin Cumhurbaşkanı adayıyım. Yerel seçimler yaklaşmış. Sayın Genel Başkan ile görüşmemizden daha doğal bir şey olamaz" demişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için de "Ben kendi kişisel derdimin peşinde değilim. Ben ülkenin, partinin peşindeyim." diyen İnce, adaylığı için üyelere sorulması şartının sürdüğünü bildirmişti.

24 Ekim'de toplanan Parti Meclisinde (PM) 105 ilçe ve belde adayını açıklayan CHP'de, 14 Kasım'da gerçekleştirilen PM'de ise 147 aday belirlenmişti.

CHP'de ay sonuna doğru yeni bir PM toplanarak aday belirleme sürecinin devam edeceği belirtiliyor. Bu PM'de de üç büyükşehir olmasa da aralarında illerin de bulunduğu çok sayıda adayın kamuoyuna açıklanması öngörülüyor.

CHP bu kapsamda Aydın, Eskişehir, Sinop ile Doğu ve Güneydoğu illerindeki bazı adaylarını belirleyebilir.

İttifak görüşmeleri

CHP'de "yerelde ittifak" kapsamında İYİ Parti ile görüşmeler devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta ilkesel olarak anlaşma sağlandığı belirtilen Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener görüşmesinin ardından, CHP PM üyesi Bülent Tezcan ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın arasında devam eden görüşmeler tekrarlandı.

Tezcan ve Aydın'ın, hafta içinde bir görüşme daha yaparak Genel Başkanlara bilgi sunması ve ardından bir mutabakata varılması bekleniyor.

Ankara'da ortak bir isim, Adana, Antalya, Balıkesir gibi yerlerde CHP'nin desteklenmesi, Mersin, Uşak ve CHP'nin zayıf olduğu bazı İç Anadolu kentlerinde ise İYİ Parti adayının desteklenmesi görüşmelerin ana gündemini oluşturuyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde "ittifak" kapsamında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu da ziyaret etmesi planlanıyor.

Yılmaz hakkındaki karar bekleniyor

Pazartesi günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK), salı günü de grup toplantısını gerçekleştirecek CHP'de hafta içinde ise kesin ihraç talebiyle Grup Disiplinine sevk edilen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın durumunun netlik kazanması bekleniyor.

Disiplin kurulunun salı veya çarşamba günü toplanarak Yılmaz'ın savunmasının alınmasının ardından kararını vereceği belirtildi.

Yılmaz, ilk sevkin ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle yeniden disipline sevk edilmiş, geçtiğimiz hafta da hakkındaki tedbir kararına yaptığı itiraz reddedilmişti.

Almanya'ya gidecek

Yurt içinde CHP'li belediyelerin bazı açılış törenlerine katılması beklenen Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım'da Almanya'ya gitmesi planlanıyor.

Kılıçdaroğlu'nun Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) yetkilileriyle görüşmesi, bazı temaslarda bulunması ve gurbetçilerle bir araya gelmesi öngörülüyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 25 Kasım'da Edirne'de Katı Atık Yönetim Birliği Çöp Gazı Elektrik Üretim Tesisi açılış törenine katılacak.