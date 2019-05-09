CHP'den MHP'ye

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "MHP Grubu'nun lideri Devlet Bahçeli, grubu var elinde, ortağı da var orada, hodri meydan diyoruz. Dokunulmazlık kaldırılacakmış... Yapabiliyorlarsa yapsınlar buyursunlar." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerden 36 gün sonra, 6 Mayıs'ta, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçmen iradesini yok sayarak, bir hukuk cinayeti işlediğini öne sürdü.

Bu tarihin Türk demokrasi tarihine kara bir gün olarak geçtiğini vurgulayan Öztrak, bu sürecin ekonomiye de önemli yansımaları olduğunu ifade etti.

Kriz nedeniyle zaten ürkmüş durumdaki yatırımcı ve tüketicilerin ufkunun, seçim sürecinin uzamasıyla daha da karardığını savunan Öztrak, "İktidarın krizle mücadeledeki isteksizliğinin devam edeceği ve seçim ekonomisinin süreceği beklentileri arttı. Seçimle gelenin seçimle gitmemekte direnmesi, Türkiye'de demokrasinin kalitesi ve hukuk devletinin varlığı konusunda yatırımcıların endişesini daha da artırdı." dedi.

Üst üste yapılan hatalar nedeniyle ekonomideki tablonun giderek kötüleştiğine işaret eden Öztrak, CHP Ekonomi Masası olarak seçim sonrası ekonomide yaşanan sıkıntıları ve YSK'nin kararının ekonomiye maliyetlerine dair ilk bulguları incelediklerini bildirdi.

Dün gerçekleştirdikleri toplantıda önemli tespitlerde bulunduklarını belirten Öztrak, yaptıkları tespitlere ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"1 Nisan'dan bu güne kadar Türk lirası dolar karşısında yüzde 11,2 değer kaybetti. Dolar kuru 5,49 kuruştan dün 6,18 kuruşa yükselmişti. Şu an itibarıyla da 6,22 kuruşu geçti. Merkez Bankası politika faizini belirleyen ihaleleri iptal etti. Yani yine Merkez Bankasının politika faizi rafa kalktı. Yani yüzde 24 politika faizi artık yok. Yeniden o belirsizlik ortamına geri döndük. İşte bu yapılanların maliyeti yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İş yönetilmez halde gidiyor. Bu zaman diliminde Türk lirası bize benzeyen ekonomilerin milli paraları içinde en fazla değer kaybeden para birimi oldu. Türkiye'nin borcunu ödeyememe risk birimi yüzde 21 artarak, 392'den 475'e sıçradı. Bu şunu gösteriyor, hazinenin borcunu geri ödemesi konusundaki risk algısı arttı. Yani bundan sonra hazine daha yüksek faiz talepleriyle daha kısa vadeli borç verme talepleriyle karşı karşıya kalacak. Tek cümle ile hazinenin yurt dışından borçlanma maliyetleri artacak."

Bu gelişmelerin milletin üzerine de büyük bir yükü bulunduğunu anlatan Öztrak, bu durumun pahalılığı daha da artıracağına vurgu yaptı.

Bütçede artan faiz ödemelerinin vatandaşa işsizlik, pahalılık, yoksulluk olarak yansıyacağına değinen Öztrak, "Reel sektörün net 197 milyar dolar döviz açık pozisyonu var. Son yaşananlar nedeniyle dolar kurundaki 69 kuruşluk artış şirketlerin bilançosuna 136 milyarlık ek zarar olarak yansıdı. Borsa İstanbul 1 Nisan yüzde 4,1 oranında değer kaybetti. 29 milyar Türk lirası şirketlerin piyasa değeri düştü." diye konuştu.

"Sandık darbesi"nin sadece hazinenin sırtına, şirketlerin sırtına değil, milletin sırtına da büyük yükler getirdiğine işaret eden Faik Öztrak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin dış borcu 1 Nisan'da 2 trilyon 442 milyardı, şimdi bu kurdaki artışla 2 trilyon 749 milyar Türk lirasına çıktı. Vatandaşımızın üstüne binen ilave 307 milyar lira borç yükü daha geldi. Milletin borcu artarken geliri de eridi. 1 Nisan'da 368 dolar olan asgari ücret 327 dolara düştü. Asgari ücret son 39 gün içinde 41 dolar gerilemiş oldu. Milli gelir azalışı 91 milyar dolar. Kişi başına vurursak bin 98 dolar. 6 Mayıs darbesi sadece Ekrem İmamoğlu'nu, sadece İstanbulluları, sadece Millet İttifakını değil, 82 milyon yurttaşımızı mağdur etti. 82 milyon yurttaşımızın cüzdanına, aşına, işine, refahına darbe vurdu. Tek bir kişinin istek ve arzusu için mübarek ramazan ayında 82 milyonun hakkı yendi. Darbeciler ramazanın ilk orucunu kul hakkı yiyerek açtılar. Tencere boş. Milletimiz seçim değil, geçim derdinde. Hal böyleyken iş dünyasının yükselen şikayetlerine AK Parti Genel Başkanı 'haddini bil' diye cevap veriyor. Yani şikayet eden vatandaşa ayar vermeye çalışıyor. Anlaşılan AK Parti Genel Başkanı üzerinden bir yıl geçmeden verdiği sözleri unutmuş. 24 Haziran öncesinde 'Verin yetkiyi faizle, dolarla, dövizle nasıl uğraşılır görün' diyordu. Evet millet gördü, nasıl uğraşıldığını."

Bu iktidarın kendisini oraya getiren vatandaşı unuttuğunu savunan Öztrak, bir ekonomik programın başarısının toplumsal uzlaşmaya dayalı olduğunu belirtti.

Bir uzlaşmaya dayanmadıkça, hiçbir ekonomik programın başarılı olamayacağını anlatan Öztrak, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Zaten bu iktidarın bir ekonomi programı da ortada yok. Akıllarında varsa yoksa İstanbul ve İstanbul'un rantı. Anlaşılan damat bakan kayınpederine bu tabloyu açık bir şekilde anlatmıyor. Zaten tedbir önerecek liyakatlı kadroları darmadağın ettiler. Akıllarında varsa yoksa İstanbulluların sandıkta Ekrem İmamoğlu'na verdiği koltuğa yapışıp kalmak var, bu koltuğu masada geri almak var. Millet geçim derdinde, bunlar sahte seçim derdinde. Biz milletimize gerçekleri anlatmaya çalışacağız. Demokratik mücadelemizi sürdüreceğiz. 23 Haziran'da İstanbul'da daha büyük bir zafer kazanacağız, sandıkta milletin verdiği yetkinin masa başında kumpasla, hukuk cinayetiyle gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz."

Öztrak, Ekrem İmamoğlu için başlatılan yardım kampanyasına da değinirken, hesapların CHP'ye ait olduğundan bağışçılardan alıcı kısmına CHP Genel Merkezi yazmalarını istedi.

- "Minareyi çalanlar kılıfını hazırlayamamışlar"

Faik Öztrak, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP'nin İstanbul'daki seçim stratejisinin sorulduğu Öztrak, İmamoğlu için geniş kitlelerin katılımını öngören bir bağış kampanyası başlatıldığını, bundan sonraki süreçle ilgili kampanyaların zamanı geldiğinde açıklanacağını söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye yönelik sözlerinin hatırlatıldığı Öztrak, "Semih Yalçın'ın açıklamalarına cevap vermeyim. Sadece şunu demekle yetineyim, üslub-u beyan ayniyle insan. Dün Devlet Bahçeli'nin dokunulmazlıkla ilgili açıklaması oldu. Bu açıklamanın ne olduğunu anlamadık. MHP Grubu'nun lideri Devlet Bahçeli, grubu var elinde, ortağı da var orada, hodri meydan diyoruz. Dokunulmazlık kaldırılacakmış... Yapabiliyorlarsa yapsınlar, buyursunlar." diye konuştu.

YSK'nin CHP'ye yönelik açıklamalarının sorulması üzerine Öztrak, şunları söyledi:

"YSK, suçluların telaşı içindedir. İşlemiş oldukları hukuk cinayetinin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Söyledik, söylüyoruz, demokrasiyi bitirmeye çalışanlara, hukukla demokrasi cellatlığına soyunanlara sessiz kalmayacağız. Haksızlık karşısında susmanın dilsiz şeytanlık olduğunun bilincindeyiz. Bütün bu telaşlar, bu ifadeler bir şeyi gösteriyor, maddi temelden yoksun birtakım unsurlara dayanarak bu seçim keyfi bir biçimde iptal edilmiştir. Bu, bütün milletimizin gözü önünde olmuştur. Bir laf vardır, 'minareyi çalan, kılıfını hazırlar' diye. Maalesef bu sefer minareyi çalanlar kılıfını hazırlayamamışlardır. Her şey ortadadır, yarattıkları mağduriyet ortadadır. Milletimiz kendi iradesini gasbedenlerden bunun hesabını yine sandıkta soracaktır."

- "Yüzyılın en önemli mağduriyeti"

"AK Parti, aynı zarfta bulunan 4 pusuladan sadece birinin iptalinin gerekçesini anlattığı bir klip hazırladı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Öztrak, "Bu işin üstünü öyle kliplerle, broşürlerle falan örtemezler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gerek klibinde, gerek broşürlerinde altını çizerek söylediği usulsüzlükler, yolsuzluklar, şunlar, bunlar YSK kararında pek ortada yok. Nereden bulmuşlar onlar?" diye sordu.

Seçim iptalinin sadece Ekrem İmamoğlu'nu, CHP'yi, Millet İttifakı'nı değil, milletin tamamını mağdur ettiğini vurgulayan Öztrak, bu mağduriyet nedeniyle bugün Merkez Bankasının yeniden politika faizini rafa kaldırdığını söyledi.

"İstanbul seçimlerinde Kürt seçmenin önemli bir etkisi oldu. AK Parti'nin bu anlamda çalışmalar yaptığını biliyoruz. 2 Nisan'da Abdullah Öcalan ile görüşülmesi ve bunun 6 Nisan'da ortaya çıkmasını bu kampanyanın bir parçası olarak mı değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Öztrak, "Burada çok büyük bir mağduriyet var. Hangi strateji izlenirse izlensin, milletimiz şu anda Ekrem İmamoğlu'nun gasbedilen hakkını iade etmek için bilenmiştir, daha da bilenecektir." yanıtını verdi.

CHP Sözcüsü Öztrak, 23 Haziran'da yapılacak seçimde İstanbulluların, tüm Türkiye'deki hemşehrilerinin desteğiyle bu yüzyılın en önemli mağduriyeti ortadan kaldıracağını kaydetti.