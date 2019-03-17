CHP Yeni Zelanda'ya heyet gönderiyor

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısına, dün Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı dileyerek başladı.

Yeni Zelanda'da iki camide cuma namazını kılan 50 masum Müslümanın katledilmesinin, 21'inci yüzyıl siyasetine hakim olmaya başlayan, yalanı doğruymuş gibi anlatan, toplumu kutuplaştıran tehlikeli popülizmin körüklediği kimlikler çatışmasının bir sonucu olduğunu belirten Öztrak, bu insanlık dışı saldırıda şehit olan 50 kişiye rahmet diledi.

Sandığa artık sayılı günlerin kaldığını ifade eden Öztrak, şöyle konuştu:

"Saray iktidarı, çok partili yaşama geçtiğimiz 1946'dan bu yana gördüğümüz en adaletsiz ve en seviyesiz seçim sürecini yürütüyor. Saray iktidarının yalanı doğruymuş gibi anlatan, toplumu kutuplaştıran popülist kampanyası artık vicdanların kaldıramayacağı bir seviyeye ulaştı. Cumhurbaşkanı zırhına bürünmüş Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı dün Tekirdağ'da miting için gelenlere Yeni Zelanda'da ibadet eden Müslümanların katlediliş görüntülerini izletti. Bu filmi, terörist kendi propagandasını yapmak için çekmişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı da bu teröristin değirmenine bu filmi göstererek su taşıdı."

Çorlu ve Ankara'daki tren kazalarında, Gebze'de viyadük çöktüğünde yayın yasağı getirildiğini anımsatan Öztrak, "Bütün dünya bu görüntüleri sosyal medyadan temizlerken, bizde Cumhurbaşkanı gömleğini giymiş Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, bu filmi mitingde millete izletti. Bütün kanallarda canlı yayında bu filmi yayınladı. Bu filmi o meydanda milletimize izleten Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'na soruyorum, siz bu kanlı katliam görüntülerini torunlarınıza izletir miydiniz? 3-5 oy almak için bunu yapmaya değer mi?" diye sordu.

"Takdiri yüce milletimize bırakıyorum"

TBMM'de bu insanlık dışı olaya karşı tüm siyasi parti gruplarının ortak tepkilerini gösterdiğini anımsatan Öztrak, böyle günlerde birlik olmanın, dosta, düşmana karşı birliğin ve beraberliğin gücünün gösterilmesi gerektiğinin Gazi Meclisin her zaman bilincinde olduğunu vurguladı.

"Saray, bu acı olay üzerinden hala siyasi rant devşirme arayışındadır." iddiasında bulunan Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

"Devletin resmi uçağıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısını, Dışişleri Bakanı'nı Yeni Zelanda'ya gönderirken Gazi Meclisimizde yer alan hiçbir siyasi parti grubuna davette bulunulmaması anlaşılır gibi değil. Uçaktaki basın mensuplarının çokluğu sarayın bu vahim hadise üzerinden oy devşirme niyetinin sürdüğünü göstermektedir. Bakalım bu hadise üzerinden kaç tane post çıkarılacaktır. Diğer taraftan CHP olarak, 3 arkadaşımızı taziye ve incelemelerde bulunmak üzere Yeni Zelanda'ya göndereceğiz."

"Bir teröristin Müslümanları katlederken propaganda amacıyla çektiği görüntülerin, Cumhurbaşkanı zırhına bürünmüş Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı tarafından meydanlarda izletilmesinin kabul edilmez" olduğunu savunan Öztrak, "Bu hiçbir vicdana sızmaz, bu kirli siyaset anlayışının takdirini yüce milletimize bırakıyorum." dedi.

Faik Öztrak, 21 Mart'ta Nevruz kutlamalarının olacağını hatırlatarak, "21 Mart Nevruz kutlamalarında ülkemizde ciddi provokasyonlar olacağına dair duyumlar alıyoruz. Bu çerçevede CHP olarak örgütlerimizi olası provokasyonlara karşı yazılı olarak uyardık. Vatandaşlarımızı da aynı şekilde 21 Mart'ta olası provokasyonlara karşı uyarmak istiyorum." diye konuştu.