CHP seçim kampanyasını başlatmaya hazırlanıyor

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "10 Şubat Pazar günü Ankara Arena'da CHP aday tanıtım toplantısı düzenliyoruz. Bu toplantı ile seçim kampanyamızı başlatmış oluyoruz ve sahaya iniyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, seçim manifestosunu kürsüden açıklayacak." dedi.

Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP'de belediye başkan adaylarının seçmene kulak verilerek, demokratik bir yarışa imkan tanınarak belirlendiğini aktardı.

Bu süreçte en çok seçmene kulak verdiklerini belirten Torun, büyükşehirlerde ilçe belediye başkanlığı yapmış, uygulamalarıyla, politikalarıyla, sorun çözme becerileriyle ve şehirlerini markalaştırabilme özellikleri ile öne çıkmış isimleri aday yaptıklarını ifade etti.

Yerel seçimleri genel seçim havasına sokmanın, yerel politikası olmayanların çaresizliğinden başka bir şey olmadığını kaydeden Torun, bunun farkında olan toplumun belediyelerden, kutuplaşmanın ve dışlayıcılığın değil, bir arada yaşamanın ve kapsayıcılığın adresi olmalarını, içinde bulunulan ekonomik krizden çıkışa çareler üretmelerini istediğini vurguladı.

Torun, ekonomi yönetimini eşe, dosta, damada bırakanların, şimdi tanzim satış mağazası ile bu sorunu çözmeye aday olduğunu açıkladığını ileri sürerek, şöyle konuştu:

"Bunu da çok yeni bir buluş gibi sunuyorlar. Bunu biz sadece söylemedik, belediyelerimizde yıllar önce yaptık, yapıyoruz da. Narenciyeden patatese, sütten ekmeğe kadar temel besin maddelerinin halka ucuz ulaştırılması uygulamasını biz yıllardır sürdürüyoruz. Halkımızın yararına yapılan her işi desteklediğimiz gibi AK Partinin bu adımı da eğer söyledikleri gibi yaparlarsa, halka gerçekten bizim gibi ucuza gıda verirlerse destekleriz."

- "Halkçı belediyecilik" söylemi

CHP, seçmenin yenilenme beklentisine kulak verirken, AK Parti'nin eskimiş, köhnemiş, yorgun isimleri sahaya yeniden sürdüğünü savunan Torun, "Eski bakanları, başbakanları, Meclis başkanını belediyelere aday yapmak seçmenle alay etmektir. Hayatın doğal akışına aykırıdır. Elinde malzeme kalmadığının, insan yetiştiremediğinin bir göstergesidir. Çaresizliğin işaretidir." dedi.

Torun, sözlerine şöyle devam etti:

"10 Şubat Pazar günü saat 11.00'de Ankara Arena'da CHP aday tanıtım toplantısı düzenliyoruz. Bu toplantı ile seçim kampanyamızı başlatmış oluyoruz ve sahaya iniyoruz. Belediye başkan adaylarımızın tümünü davet ettik. Parti yönetimimiz de salonda bulunacak. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, seçim manifestosunu kürsüden açıklayacak. Yine hazırladığımız yerel seçim bildirgesini de bu toplantımızda kamuoyuna açıklamış olacağız. 35 sayfadan oluşan seçim bildirgemizin ana hatları, ekonomik gelişmelerin vatandaşa etkileri ve CHP'nin bu konudaki çözüm önerileri üzerine şekillendirildi. Ülkemiz bir ekonomik kriz içindedir. Ancak bugün meselemiz buna kimin yol açtığı değil, bu krizden nasıl çıkacağımız. İşte bildirgemizde bunun cevabını bulacaksınız. CHP'li belediyeler barınma, gıda, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi gündelik hayatta ihtiyaç duyduğumuz tüm alanlarda, daha kaliteli hizmeti daha düşük fiyata sağlayacak."

Yerel yönetim anlayışlarını ortaya koyacakları seçim bildirgelerinde, yerel ekonomik kalkınma politikaları ile kent ve çevre politikalarının diğer ağırlık noktaları olacağını belirten Torun, "Bir arada, huzurlu yaşamak için halkçı belediyecilik" söylemini öne çıkaracaklarını bildirdi.

- "Asıl suçlu kendileridir"

Seyit Torun, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Gıdadaki fiyat artışlarıyla ilgili 'gıda terörü' ifadeleri kullanıldı ve 'siyasi ayağı da var' denildi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunun yöneltildiği Torun, "Çözüm üretemeyenler, çaresizlik içinde olanlar haliyle suçlu arayacak. Şu anda kötü yönetimlerine suçlu arıyorlar ama asıl suçlu kendileridir. Terörist arıyorlarsa da kendileridir. Çünkü bu ülkede tarımı bitiren, bütün tarım alanlarını yok eden, betonlaştıran bu yönetimdir. 16 yıllık iktidarlarında tarımda geldiğimiz nokta bellidir. Bütün tarım ürünlerini ithal eder hale geldik." yanıtını verdi.

"CHP'nin HDP'ye yakın isimleri aday gösterdiği iddialarının" sorulması üzerine Torun, "Boş laf. Biz, bütün adaylarımızı büyük bir titizlikle belirliyoruz. Halka yakın, çözüm üreten, sorunları çözecek olan, halkını kucaklayacak, kimseyi dışlamayan bir anlayışla yönetecek adayları seçiyoruz. Biz, tabanda ittifak arıyoruz, bütün kesimleri kucaklıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Siverek'te Mehmet Fatih Bucak'ın neden tercih edildiğinin" sorulması üzerine Torun, "Yapılan değerlendirmelerde kendisinin CHP'den aday olmasına karar verildi." ifadesini kullandı.

- "Artık ders almalıyız"

"İstanbul'da çöken bina konusundaki değerlendirmeniz nedir"? sorusuna karşılık Torun, "25 yıldır İstanbul'u yönetiyorlar. En son af da getirdiler Türkiye'nin gündemine. Bugün bir depremle karşı karşıya değiliz ama yarın ne olacağını bilemiyoruz. İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok kentinde maalesef depreme uygun olmayan birçok bina var. Bunların tedbirlerinin önceden alınması lazım. Şu anda acı bir olayla karşı karşıya kaldık. Geçmişte de bunun benzeri olmuştu ama artık bunlardan ders alıp mutlaka çözüm üretmek zorundayız." yanıtını verdi.

"HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, Batı'daki stratejileriye ilişkin, 'İktidara kaybettirmek, demokrasi güçlerini kazandırmak amacındayız. Hiçbir siyasi partiyle gizli ya da açık ittifakımız yok.' dedi. Bu açıklamayı nasıl okumak lazım?" sorusu üzerine Torun, İYİ Parti ile bir iş birliği yaptıklarını, bunun dışında bir taban ittifakının peşinde olduklarını, buna katkı sunacak her yapıya saygı duyduklarını kaydetti.

(Bitti)