CHP Milletvekili Sarıaslan'dan seçim değerlendirmesi

NEVŞEHİR (AA) - CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, 31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili değerlendirmede bulundu.

CHP il binasındaki toplantıda gazetecilerle bir araya gelen Sarıaslan, yerel seçimlerin ardından kent ve ülke gündemine dair açıklamalar yaptı.

Partisinin seçimlerde başarı elde ettiğini belirten Sarıaslan, Nevşehir'in Hacıbektaş ve Avanos ilçelerinde CHP'li belediye başkanlarının seçildiğini, gelecek seçimlerde diğer ilçeler ve il merkezinde de aynı başarıyı göstermek için çalışacaklarını kaydetti.

Ülke genelinde İstanbul, Ankara ve İzmir halkının tercihini CHP'den yana kullandığını ifade eden Sarıaslan, İstanbul'da seçim sonucuna ilişkin tartışmaların da son bulması gerektiğini dile getirdi.

Sarıaslan, "Türkiye'nin artık normalleşmesi lazım. Seçimlerin tekrarlanması hukuken mümkün değil. Siyasi baskı ile bu yapılırsa vatandaşlarımızın hukuk sistemine olan güveni biter." dedi.

Toplantıya, CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ve parti yöneticileri katıldı.

