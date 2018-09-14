CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan ekonomi eleştirisi

ANKARA (AA) - CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Kılıçdaroğlu, toplantı kapsamında iç ve dış politika, ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin bekası açısından Suriye'nin birlik ve bütünlüğünün önemli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Hiçbir vatandaşımızın, askerimizin, komutanımızın kılına zarar gelmesin." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Suriye'nin birlik ve bütünlüğünü korumak için Türkiye'nin Suriye politikasında değişiklik yapması ve belli ilkeler çerçevesinde Suriye yönetimiyle ilişkiye geçmesi gerektiğini dile getirdi. Kim Suriye'nin birliğini bütünlüğünü istiyorsa Türkiye'nin o safta yer alması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, aksi halde bunun faturasının ileride çok daha ağır olarak karşılarına çıkacağını söyledi.

"Çıkmazın içine sokuluyor"

Dış politikada olduğu gibi içeride de sorunların bulunduğunu savunan Kılıçdaroğlu, ekonominin hiç iyi gitmediğini öne sürdü.

Çok ciddi bir ekonomik krizin içinde, göbeğinde, başlangıcında olduklarını ileri süren Kılıçdaroğlu, 13 madde halinde öneri getirdiklerine işaret etti. Kılıçdaroğlu, "İyi niyetlerle önerilerimizi söyledik. Biz bekledik ki 'teşekkür ederiz, önerilerinizi dikkate alacağız' diye mesaj gelsin. Tam tersine, 'Siz dolar baronlarıyla beraber yürüyorsunuz' diye eleştiriye muhatap olduk." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "İyi, güzel. Yol geçişleri dolar endeksli, TL ile olacak mı? Ona bir şey demiyor. Gücü AVM'deki adama yetiyor, yandaşına yetmiyor." dedi.

Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dün Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun Genel Kurulu'nda konuşuyor. 'Bugüne kadar Merkez Bankasının açıklamış olduğu enflasyon oranlarını tutturduğunu görmedim.' Vallahi öyle, doğru. Hiç kimse görmedi. 'Tutmaz', doğru tutmaz. 'Tahmin tutmadığı için de bakarsınız yılın birinci çeyreğinde veya ikinci çeyreğinde yeniden enflasyon oranı revize edilir.' Aynen doğru. 'Bunu ilk defa yaşamıyoruz, hep yaşadık.' Aynen böyle. '16 senedir bu işin içindeyiz.' Evet, 16 senedir bu işin başında. 'Arkadaşlar hala akıllanmayacak mıyız?' Onu sen biliyorsun, ben şimdi bir şey söylesem, biraz aşırıya kaçacak. 'Faizi sen belirliyorsun ama enflasyonu sen belirlemiyorsun. Enflasyon işte senin attığın bu yanlış adımlar neticesinde ortaya çıkıyor. Bedelini kim ödüyor? Millet, karşımdaki esnaf.' Esnafa ayar çekiyor 'Bedelini siz ödüyorsunuz' diye. Şimdi ben merak ediyorum, 16 yıldır bu ülkeyi Trump mı yönetiyordu, Merkel mi yönetiyordu, Japonya mı yönetiyordu, Papua Yeni Gine mi yönetiyordu, Sudan mı yönetiyordu?"

Erdoğan'a bir önerisi olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Hemen bir kararname çıkar, Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketinin nasıl başkanı olduysan, Merkez Bankası Başkanı da ol. Niye şikayet ediyorsun? Senin şikayet etme hakkın yok. Şikayeti biz edeceğiz, vatandaş, esnaf edecek. Esnafın karşısına çıkmış şikayet ediyor. Ayrıl oradan, istifa et. İstifa etmek gibi onurlu bir görev vardır. İstifa et kardeşim. Merkez Bankasını niye suçluyorsun? Merkez Bankası Başkanı'nın ve yöneticilerinin atanma kararnamelerinin altında Trump'ın mı, Merkel'in mi, Japon Başbakanın mı imzası var? Kapı gibi senin imzan var. Al görevden." dedi.

Muhabir: Meltem Öztürk