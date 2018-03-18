CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bizi birleştiren temel unsurlardan birisi de şehitlerimiz

ADANA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ortak tasamız, kıvancımız vardır. Nerede olursak olalım, nerede yaşarsak yaşayalım, ister doğuda, ister batı, ister kuzeyde, ister güneyde, bizi birleştiren temel unsurlardan birisi de şehitlerimizdir." dedi.

Kentteki programı kapsamında Adana Şehit Aileleri Malulleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmanın kendisi için bir onur olduğunu belirtti.

Şehitleri anmanın herkesin görevi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehitler, şehit yakınları, gazilerimiz bayrak için, vatan için hayatlarını feda etti. Elbette ki her birimiz kendi vatanımız için, kendi bayrağımız için mücadele etmeliyiz. Ortak tasamız, kıvancımız vardır. Nerede olursak olalım, nerede yaşarsak yaşayalım, ister doğuda, ister batı, ister kuzeyde, ister güneyde bizi birleştiren temel unsurlardan birisi de şehitlerimizdir. Şehitlerimiz bizim başımızın tacıdır. Onları sadece belli günlerde anmak değil, her zaman anmak gerekir.

Şehitlerimiz arasında hiçbir ayrım yapılmamalıdır. Şehitlerimiz hepimizin ortak şehididir. Gazilerimiz aynı şekilde övgüye değerdir. Gazilerimiz de kimisi gözünü, kimisi kolunu, kimisi bacağını bıraktı onlar da zor şartlarda hayat mücadelesi veriyorlar. İngiltere'de bir şehit yakını ya da gazi bir mağazaya gittiğinde anons edilir, 'Mağazamızı falan şehidimizin yakını ya da gazimiz onurlandırmıştır' diye. Henüz bu düzeye gelmedik ama bunu yapmak zorundayız, bunu yapmalıyız."

Kılıçdaroğlu, sadece belli bir günde değil her zaman şehitlerin, gazilerin ve şehit yakınlarının hatırlanması gerektiğini dile getirerek, bunun herkesin namus borcu ve görevi olduğunu vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" dediğinde bunu vatan için, ezan için, bayrak için söylediğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Adana Bayırı diye Çanakkale'de güzel bir yer vardır. Adanalı şehitlerimiz var orada. Onlar Adana bölgesinden toplanmışlar ve orada Adana Bayırı denilen bölgede düşmanla mücadele etmişler. 800 Adanalı şehit var. Adana'nın hem Çanakkale Savaşı'nda hem Kurtuluş Savaşı'nda hem daha sonraki savaşlarda özel bir yeri vardır. Adana Türkiye'nin en çok şehit veren illerimizden birisidir." diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'nı anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi Afrin'de kahraman ordumuzun mücadelesi var. Eminim bütün annelerin yüreği pıt pıt atıyordur 'Oğlum inşallah sağlık içerisinde mücadeleyi yapar, bayrağı diker ve evine huzur içerisinde döner' diye. Hepimizin ortak arzusu bu. Ama gidiyorsunuz, bir mücadele yapıyorsunuz ve şehitlerimiz oluyor. En son bir binbaşımız şehit oldu. Bütün şehitlerimizi anmak, onları minnet ve rahmetle anmak, şükranlarımızı sunmak hepimizin ortak görevidir."

Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Muhabir: İsmihan Özgüven