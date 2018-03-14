CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "Enis Berberoğlu'nun tutukluğu aynı zamanda bir gazetecinin, halkın vicdanının ve halkın oy verme özgürlüğünün de tutsaklığı anlamına gelmektedir." ifadesini kullandı.

Bingöl, yaptığı yazılı açıklamada, MİT tırları davasında tutuklanan Berberoğlu'nun siyasi tutuklu olduğunu ve CHP milletvekili olduğu için hala tutuklu kaldığını savundu.

Berberoğlu'nun hukuk, yasa, insan hakları ve uluslararası sözleşmeler hiçe sayılarak rehin olarak tutulduğunu iddia eden Bingöl, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin kaynaklarını yabancılara peşkeş çekenler, Deniz Yücel örneğinde olduğu gibi kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapanlar, halkın vekiline mahkeme tarafından geçersiz sayılmış casusluk suçunu atfetmektedir. Yerel Mahkemenin verdiği kararı bozan, üst mahkemenin kararını baskıyla yok sayan ve yerel mahkemenin kararını uygulamayarak milletvekilimizin tahliyesini engelleyenlerin bütün baskılarına, iftiralarına karşı vekilimiz halkın vicdanında masumdur, suçsuzdur. Enis Berberoğlu'nun tutukluğu aynı zamanda bir gazetecinin, halkın vicdanının ve halkın oy verme özgürlüğünün de tutsaklığı anlamına gelmektedir."