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CHP 37. Olağan Kurultayı 28-29 Mart'ta yapılacak
CHP'nin 37. Olağan Kurultayı 28-29 Mart'ta yapılacak.
Politika 17.01.2020, 16:15
ANKARA (AA) - CHP'nin 37. Olağan Kurultayı 28-29 Mart'ta yapılacak.
CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
Oylama sonucunda 37. Olağan Kurultay'ın 28-29 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılmasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Kurultayın ilk gününde genel başkanlık, ikinci gününde ise 60 kişilik PM üyelerinin seçiminin yapılacağı belirtildi.
PM toplantısında ayrıca "Parti İçi Eğitim Yönetmeliği" ile bazı bağışlanma talepleri de ele alındı.