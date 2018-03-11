Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu:

SİVAS (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "2019, Türkiye açısından sadece bir yerel seçim değil, genel seçim değil, sadece bir cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Böyle değerlendirirsek gerçekten yanılırız. Hep birlikte Türkiye'yi daha güçlü şekilde ileriye götürebileceğimizin tüm dünyaya gösterileceği milattır." dedi.

Sarıeroğlu, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Siyaset Akademisi programında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, siyaset akademisini düzenli, aksatmadan ve her geçen gün zenginleştirerek devam ettirdiğini belirtti.

AK Parti'nin, 16 yıldır millete hizmet için yollarda olduğunu aktaran Sarıeroğlu, millete hizmet etme aşkıyla var gücüyle çalıştığını vurguladı.

Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yol yürüdüğünü dile getiren Sarıeroğlu, "Bunun için milat 2019. 2019, Türkiye açısından sadece bir yerel seçim değil, genel seçim değil, sadece bir cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Böyle değerlendirirsek gerçekten yanılırız. Hep birlikte Türkiye'yi daha güçlü şekilde ileriye götürebileceğimizin tüm dünyaya gösterileceği milattır." diye konuştu.

Bakan Sarıeroğlu, 2019'un Türkiye üzerinde bir daha oyun oynanamayacağının net olarak noktasının konulacağı bir tarih olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Milletle devletin tam olarak buluşmasını 2019'da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle gerçekleştireceğiz. Sayın cumhurbaşkanımızın da inşallah ilk defa cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle seçilen ilk cumhurbaşkanı olmasını da sağlayacağız. Tam manasıyla Türkiye'nin artık bundan sonra yolundan geri adım attırılamayacağı, engel konulamayacağının da damgasının vurulacağı seçimdir. Bu anlamda çok kritik öneme sahiptir ama asla zor değildir."

AK Parti'nin kendisiyle yarıştığını ifade eden Sarıeroğlu, AK Parti iktidarları döneminde yapılan çalışmaları anlattı.

- "Hayalleri, hedefleri olan bir ülkeyiz"

Sarıeroğlu, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğuna vurgu yaparak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ne kadar oyun, tuzak olursa olsun, yolumuzdan da vazgeçmiyoruz. İhracat rekorları kırıyoruz, büyümede rekorlar kırmaya devam ediyoruz. İnşallah bunları çok daha iyi seviyelere getireceğiz. Bunu yapabilecek de AK Parti'den başkası değil. Yeni bir süreçte yaşıyoruz, 'cumhur ittifakı'. Yerli ve milli değerlerimiz bu son dönemde ne kadar önemli, yaşadığımız tecrübelerden gördük. Sayın Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'da yaşanan tehlikeyi, çok net olarak fotoğrafı gördü, Türkiye ile ilgili hesapların ne olduğunu gördü. Bu süreçte, gerek cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edilişiyle ilgili süreçte, gerek referandum sürecinde, şimdi de 2019'a giden süreçte birlikte çalışma içerisinde olacağız. Bu sürece verilen destek nedeniyle de MHP'ye teşekkür etmek istiyorum. İnşallah hayırla bu süreçleri tamamlayacağız, 2019'u aşacağız. Hayalleri, hedefleri olan bir ülkeyiz, artık böyle bölük pörçük politikalarla yol giden bir Türkiye yok. Gündeme göre, konjonktüre göre pozisyon alan bir Türkiye de söz konusu değil. Kendi hedeflerini kendi koyan, kararlılığını ortaya koymuş, gideceği aşamaları çok önceden belirlemiş, hedeflerini güçlü şekilde belirlemiş bir Türkiye var. Bu anlamda inşallah hayırla tüm süreçleri tamamlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz. 80 milyon vatandaşımızla ilgili çalışmalarımız güçlü şekilde devam edecek."

Programa, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, parti yöneticileri ve partililer katıldı.