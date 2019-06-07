'Bu VIP krizi değil, devletin valisine yapılmış bir hakarettir'

ORDU (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Yavuz'un Ordu'da önemli hizmetlere vesile olduğunu belirterek "Eskilerin tabiriyle gerçekten gün görmüş bir devlet adamı olarak memleketimize fevkalade değerli hizmetleri oldu, olmaya da devam ediyor." ifadesini kullandı.

Hizmetlerinden dolayı Yavuz'a teşekkür eden Kurtulmuş, bundan sonraki süreçte de hizmet ve katkılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

Kurtulmuş, 5 Haziran Çarşamba günü CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmadığı iddialarına ilişkin, şunları söyledi:

"Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki CHP'nin İstanbul Büyükşehir adayı ve beraberinde CHP'nin üst düzey yöneticilerinin de olduğu heyetin Ordu-Giresun Havalimanı'nda karşılaştığı durum, bir VIP krizi şeklinde tanımlanamaz. Ortadaki mesele VIP krizi falan değildir. Açıkça, düpedüz, kim olursa olsun, bazı siyasetçilerce devletin valisine, devletin valisinin şahsında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, buradaki kamu görevlilerine yapılan açık bir haksızlık, açık bir saldırı, açık bir hakaret ve hatta açık bazı tehditler söz konusudur. Bunu bir VIP krizi olarak değil, devletin valisine karşı yapılmış bir hakaret olarak tanımlamak ve böyle görmek durumundayız."

Bu durumun kabul edilir olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Siyasetçiler zaman zaman, arzu etmedikleri durumlarla karşılaşabilir. Farklı kanaatleri olabilir, herhangi bir olay karşısında farklı yaklaşımları olabilir ama ister iktidar, ister muhalefet partilerinden olsun, herkesin asgariden göstermesi gereken temel tavır, devletin bütün kurum ve kuruluşlarına ve onların temsil etmiş olduğu şahıslara karşı ölçülü davranmak mecburiyetidir. O anki hava içerisinde kendisince haklı görebilir ama Türkiye kamuoyunu yaralamıştır. Türkiye'de vicdan sahibi makul büyük çoğunluğu rahatsız etmiştir. Meselenin VIP krizi şeklimde lanse edilmesini de doğru bulmuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, sözlü saldırı ve hakaretler dolayısıyla karşılaştığı muamele nedeniyle Vali Yavuz'a geçmiş olsun dileklerini ileterek "Bu yanlışın hep beraber karşısında olmamız lazım. Kim olursa olsun bu yanlışın içinde ismi geçen CHP'nin üst düzey yöneticilerinin de bir şekilde kendilerini halkın gözünde ibra edecek tavır ve davranışlar içerisinde olması lazım." diye konuştu.

"İnşallah kamuoyu önünde davranışlarından dolayı özür dilerler"

Bu durumla ilgili Vali Yavuz'un gerekli hukuki mücadeleyi başlattığını kamuoyu ile paylaştığını aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Sürecin biz de takipçisi olacağız. Yanlıştır, vahim bir yanlıştır, çok büyük bir hatadır, çok büyük bir terbiyesizliktir, çok büyük bir skandaldır. Bunların herhalde bir karşılığı olması gerektiğini düşünüyorum. Bir kez daha en üst perdeden sayın Ekrem İmamoğlu ve üst düzey CHP yöneticilerinin de içinde bulunduğu bu skandalın ortaya çıkmasında payı olan herkesi kınıyorum. Bu ayıptır, siyaseten yakışıksızdır. Böyle bir tavrın olması Türkiye'nin, hele günümüz Türkiyesinin kaldıramayacağı bir durumdur. İnşallah kamuoyu önünde davranışlarından dolayı özür dilerler."

Vali Yavuz da ziyaretten dolayı Kurtulmuş'a teşekkür etti.

Numan Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e de "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.