ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ataşehir Mitingi'nde halka hitap etti.



Ataşehirlilerle en son 22 Haziran'da bir araya geldiğini, bu meydanda muhteşem bir atmosferde seçim mitingini gerçekleştirdiklerini, o gün Ataşehirlilerden AK Parti'ye, şahsına ve Cumhur İttifakı'na destek istediğini belirten Erdoğan, Ataşehirlilerin yüzde 37 oy oranıyla AK Parti'yi ilçede zirveye taşıdığını, Cumhur İttifakı'na yüzde 44 oy oranı, Cumhurbaşkanlığında da yüzde 44 oyla kendisine sahip çıktığını dile getirdi.



Türkiye'nin çok kritik, tarihi bir seçimin arifesinde olduğunu dile getiren Erdoğan, 31 Mart 2019 tarihinde 41 gün sonra sandığa gidileceğini, sadece belediye başkanlarının, meclis üyelerinin, muhtarların belirlenmeyeceğini, çok daha hayati bir kararın verileceğini vurguladı.



Erdoğan, "Bölgemizde yaşanan hadiseler, ekonomimize yönelik artan saldırılar, 31 Mart seçimlerini sıradan bir mahalli idareler seçimi olmaktan çıkarmıştır. Bu seçimler sadece belediye değil aynı zamanda beka seçimleridir. Bu seçimler Cumhuriyetimizin 100. yılına nasıl gireceğimizin oylanacağı seçimlerdir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'a bu şekilde bakıyor, bu anlayışla hazırlanıyoruz." diye konuştu.



"Kandil ve Pensilvanya destekli zillet ittifakı kapalı kapılar ardında kirli pazarlıklar yaparken", kendilerinin çoktan yola revan olduklarını ifade eden Erdoğan, "Onlar bazı belediye başkanlıkları için Ankara'da birbirini yerken biz Aydın'dan Sivas'a, Kastamonu'dan Çorum'a ülkemizin dört bir yanında milletimizle kucaklaştık. Onlar daha şimdiden çıkar hesaplarının, rant kavgalarının içinde boğulurken biz tüm Türkiye'yi dolaşmaya başladık." dedi.



"Ataşehir'i CHP esaretinden kurtaracağız"

Bursa'da Gökdere Meydanı'nda 10 binlere hitap etme fırsatı bulduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bu sabah Edirne ve şimdi Ataşehir. Yarın inşallah iki ildeyiz. Bütün bu turlar devam ederken, İstanbul'un ilk ilçe mitingini Ataşehir'de bugün yapıyoruz. Ama durmayacağız. Diğer ilçeleri de inşallah dolaşacağız. 31 Mart akşamına kadar sürecek ilçe seçim maratonumuza, Ataşehirli kardeşlerimizle birlikte 'Bismillah' diyoruz. İnşallah bu sefer hem Ataşehir'de hem büyükşehirde destan yazacağız. İnşallah 31 Mart seçimlerinde Ataşehir'i CHP esaretinden hep beraber kurtaracağız. Ataşehir'i özünde tevazu, samimiyet ve gayretin olduğu yepyeni bir belediyecilik anlayışına kavuşturacağız. Biz, CHP gibi istismar siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyoruz. Bize oy versin, vermesin tüm illerimize, ilçelerimize, 82 milyonun her bir ferdine aynı kalitede hizmet sunuyoruz. Ankara'daki, Adıyaman'daki, Konya'daki insanımızı nasıl görüyorsak, İzmirli, Edirneli, Tuncelili, Hakkarili vatandaşlarımıza aynı nazarla bakıyoruz. Güneydoğu'da, onlara devlet olarak gönderdiğimiz paraları, bu terör örgütünün güdümündeki HDP belediyeleri ne yaptı? Kandil'e gönderdi. Biz de bunları görevlerinden aldık, oraya kayyumlar atadık, onlarla beraber o belediyeler ayağa kalktı. Oralar şimdi batı belediyeleri gibi oldu. İstanbul ne ise Diyarbakır da şimdi o. Aynı şeyi Şırnak, Siirt, Hakkari, Van, Mardin'de görürsünüz. Neden? Mesele terör anlayışıyla buluşursa maalesef her taraf ne olur? Çukur. Bunlar oraları çukur haline getirdiler. Biz de bunu ne yaptık? Bunlara karşı aldığımız tedbirlerle bu işi bozduk."



Erdoğan, hükümet ve büyükşehir belediye hizmetlerinden Esenler, Bağcılar, Eminönü, Eyüp hangi düzeyde faydalanıyorsa, Ataşehir, Avcılar, Kadıköy'deki vatandaşların da aynı düzeyde faydalandığını, hatta çoğu zaman CHP'li belediyelerdeki hizmet açığını kapatmak için bu il ve ilçelerde daha fazla çalıştıklarını daha fazla eser ürettiklerini söyledi.



İzmir'de, Muğla'da ve daha bir çok yerde büyükşehir belediyeleri beceremediği için şehirlerin içme suyu sorununu kendilerinin çözdüğünü ifade eden Erdoğan, "Edirne'de, İzmir'de içme suyu sorunu vardı, biz çözdük. Edirne'de Ergene'den pislik akıyordu. Ergene'nin çevresi, oralardaki belediyeler CHP'li ama fabrikaların bütün atık suları Ergene'ye akıyor. Bunu çözemediler, biz adımı attık, çözüyoruz, çözeceğiz." değerlendirmesini yaptı.



'Çöplüğünü temizlesin'

İstanbul'da CHP'li ilçe belediyelerinin vermesi gereken hizmetlerin önemli bir kısmını kendilerinin hayata geçirdiğini dile getiren Erdoğan, "İstanbul'u ve Ataşehir'i ayağa kaldıran ne kadar proje, eser, yatırım varsa hepsinin altında bakanlıklarımızın ve Büyükşehir Belediyemizin imzası var." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, " 'İstanbul'a da o yakışır' dedik ve Meclis Başkanlığından aldık, şimdi inşallah İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet verecek, buna inanıyorum. İstanbulluların da Binali kardeşime çok büyük oranda sahip çıkacağına inanıyorum. Buna da hazır mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız?" diye sordu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz keyif çaylarını dağıtıyor musunuz? Keyif çaylarını daha dağıtmadınız mı hanımlar? Çaylar daha gelmedi mi?" diye sorarak, "Ben bugün Edirne'de keyif çayı dağıttım. Bir sorun bakalım. Ben dağıtacağım size." şeklinde konuştu.



İstanbul'un, Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecek, Kocaeli ve Sakarya ile olan bağlantılarını Yüksek Hızlı Tren'le kendilerinin sağladığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Dünyanın en büyüklerinden olacak İstanbul Havalimanı'nın ilk etabını 29 Ekim'de hizmete açtık. İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi, 3,5 saate düşürecek otoyolu etap etap hizmete açıyoruz. Bu yıl içinde de tamamlıyoruz. Bineceksin arabana 3,5 saatte İzmir. Ver elini İzmir. Bunları biz yaptık. İşte bunlarda da yine Binali kardeşimin büyük emeği var. Soruyorum, şimdi CHP'nin adayının bu işlerden anlaması mümkün mü? Çöplüğünü temizlesin, çöplüğünü. Ben ne diyorum, CHP, çöp, çukur, çamur. İstanbul'u ben de böyle aldım zaten. Çöp dağlarından aldım. Çukurlardan, çamurlardan aldım. O çöp dağlarını elhamdülillah bir yılda sildik, süpürdük. İstanbul'u biliyorsunuz, gençler bilmez ama. 18 yaşındaki genç ne bilsin. Bütün evlatlara anlatın. Hava kirliliğinden geçilmiyordu İstanbul'da. 50 bin aileye doğal gaz gidiyordu. Ben cezaevine giderken 4,5 yıl sonra İstanbul'daki doğal gazın girdiği ev sayısı 1 milyon 250 bine çıkmıştı. Hamdolsun şimdi 6,5 milyonu buldu. Neyle? AK Parti ile."



"İstanbul'un iki yakasına iki dev şehir hastanesi"

İstanbul'un iki yakasına toplamda yaklaşık 7 bin yataklı iki dev şehir hastanesi yaptıklarını, İkitelli'de bulunan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yapımının hızla devam ettiğini ve hastanenin gelecek yıl hizmete sunulacağını ifade eden Erdoğan, Sancaktepe'deki şehir hastanesinin de şu anda ihale aşamasında olduğunu aktardı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilhassa Ataşehir'de yaşayanların hayatını kolaylaştıran, İstanbul'un ve ülkenin diğer yerlerine hızlı, konforlu, ferah ulaşım imkanı sağlayan pek çok projeyi kendilerinin hayata geçirdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:



"Cumhuriyet tarihinin en büyük metro yatırımı olan Kadıköy-Kartal Metro Hattı'nı sizlerin hizmetine biz sunduk, biz. Bu metro hattını Tavşantepe'ye kadar uzattık. Ümraniye-Batı Ataşehir-Göztepe ile Dullulu-Küçükbakkalköy-Bostancı metro hatlarını da yakında tamamlıyoruz. Peki bunların belediye başkanı size ne müjde veriyor? Peki Başakşehir'deki ilçe belediye başkan adayı ne müjde veriyor? Peki Bay Kemal size ne müjde veriyor? Bir şey yok ki müjde versinler. Yok bir şey. Biz ise çalışıyoruz. Dersimizi iyi çalıştık. Yine çalışıyoruz. Toplamda uzunluğu 86 kilometreyi aşan Altunizade-Ataşehir-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının, Zeytinburnu-Kadıköy metro hattının, Ataşehir-Ümraniye Havaray hattının ve Kadıköy-Üsküdar Havaray hattının yapımlarıyla ilgili projeleri de hazırladık. Ders çalışıyoruz ders, durmak yok, yola devam. İstanbul'un en güzel seyir noktalarından biri olan Kayışdağı'na, teleferik hattı ve seyir terası inşa ediyoruz. Biliyorsunuz Kayışdağı'ndaki Darülaceze de bu kardeşinizin eseridir. Belediye başkanıyken orayı yaptım. Kadıköy-Ataşehir-Maltepe ilçelerini etkileyen Bostancı-Kayışdağı yol ve kavşak düzenlemesini hayata geçiriyoruz. TEM ve E-5 arasındaki yeni bir koridoru nisan ayına kadar tamamlayarak Bostancı kavşağı bölgesindeki trafik sıkışıklığını rahatlatıyoruz."



Erdoğan, 10 kilometre uzunluğuna sahip Göztepe-Bostancı tünelinin plan, proje çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, araç kapasitesi 2 bin 73 olan Kozyatağı transfer merkezi otoparkını inşa ettiklerini kaydetti.



İlçeye 11 kilometrelik bisiklet yolu kazandırdıklarını, 21 kilometrelik bisiklet yolu daha yapacaklarını belirten Erdoğan, Şerifali ve Karga derelerinin ıslahını tamamladıklarını, Kurbağalıdere ve kollarındaki ıslah çalışmasının büyük bir kısmını yaptıklarını, kalanındaki çalışmaları da yakında bitireceklerini anlattı.



Erdoğan, İçerenköy ve Esatpaşa spor komplekslerinin çok yakında Büyükşehir Belediyesi tarafından ihaleye çıkarılacağını dile getirerek, "Burada sizlere de bir müjde vermek istiyorum. 30 yıllık beklenti sona eriyor. Buna dikkat edin, bu önemli bir müjde. Yeni Sahra Barbaros 5 binlik ve binlik ölçekli imar planlarını çıkardık. Senelerdir sürüncemede bırakılan bu meseleyi Büyükşehir Belediyemiz geçen hafta halletti. En büyük beklentiydi 5 binlik ve binlik, bitti. Bu çıkarıldı. Bu işler bizim işimiz. Biz dertliyiz, dertli. Biz bu millete aşığız, aşık. Laf ola beri gele yok, iş, iş, iş." şeklinde konuştu.



'Bunun adı, yolsuzluğun, hırsızlığın ve ayrımcılığın ödüllendirilmesidir'

Kadıköy Halini Tuzla'ya taşıyacaklarını dile getiren Erdoğan, "Buraya yeraltı otoparkı, hükümet konağı, 30 bin metrekarelik yeşil alan, 50 bin metrekarelik şehir meydanıyla muhteşem bir eser kazandıracağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Erenköy Gümrüğü ile İETT garajlarını kaldırıyor. Yerine 300 bin metrekarelik bir millet bahçesini inşa ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nin yan tarafındaki 180 bin metrekarelik araziyi hazineye devrettik. İnşallah buraya da bin 200 yataklı bir devlet hastanesi yapacağız, mevcut yetmiyor." değerlendirmesini yaptı.



Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'de "adam kıtlığı" olmadığını belirterek, "Ülkemizin her bir şehrine, ilçesine ve beldesine gönülden hizmet edecek, tertemiz yol arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız var. Çünkü biz bu koltuklara Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet etmenin aracı olarak bakıyoruz. Biz bu makamları geride hoş bir seda bırakmanın vasıtası olarak görüyoruz." diye konuştu.



"CHP, Ataşehir'de müfettişlerce pek çok yolsuzluğu tespit edildiği için görevden el çektirilen birini aday gösterdi." diyen Erdoğan, "Adı yolsuzluk iddialarıyla ayyuka çıkmış böyle bir zatın tekrar aday gösterilmesi, sizlere yapılmış en büyük saygısızlıktır. Bunun adı Ataşehir'in aklıyla, izanıyla alay etmektir; Ataşehirli kardeşlerimizin basiretini, ferasetini hafife almaktır. Bunun adı Ataşehir'in kaynakları çarçur edilmeye, iç edilmeye, eşe dosta peşkeş çekilmeye devam etsin demektir. Bunun adı, yolsuzluğun, hırsızlığın ve ayrımcılığın ödüllendirilmesidir." ifadelerini kullandı.



'CHP'nin peşine takılan diğer partilerin de akıbeti aynı olacaktır'

Erdoğan, CHP'nin belediyecilik geçmişinin yolsuzluk, yokluk ve yalan olduğunu ifade ederek, "Biz İstanbul'u 3Ç'den kurtardığımız gibi 3Y'den de kurtardık. 1994'te İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduğumuzda teslim aldığımız şehirle bugünkü şehrin arasında adeta asırlık fark var." dedi.



Türkiye'ye, Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 3, 5, 10 katı hizmet kazandırdıklarını ifade eden Erdoğan, "Biz ülkemize çağ atlattık ama maalesef CHP, bir arpa boyu yol gidemedi. Karşımızda hala tek parti döneminin o baskıcı, ceberrut, tahammülsüz, istismarcı siyasetinde direnen bir CHP var." dedi.



Erdoğan, "Karşımızda hala 3 kuruşluk menfaatleri için Kandil'deki terör baronlarına taşeronluk yapmaya istekli bir parti var. Ancak terör örgütleriyle PKK ile FETÖ ile yürüdüğü yol, CHP'yi kendi felaketine doğru götürmektedir. CHP'nin peşine takılan diğer partilerin de akıbeti aynı olacaktır. Bunlar dörtlü çetedir dörtlü... İnşallah 31 Mart'ta Ataşehir başta olmak üzere tüm İstanbul, bu terör sevdalılarına hak ettiği dersi verecektir. İnşallah Ataşehirli kardeşlerim adı yolsuzluklar, usulsüzlüklerle anılan bu adaya sandıkta esaslı bir ders verecektir. 31 Mart, Ataşehir'in CHP esaretinden kurtuluş günü olacaktır. 31 Mart, Ataşehirli kardeşlerimin gönül belediyeciliği ile kavuşma günü olacaktır. Nasıl 94'te İstanbul'u CHP zihniyetinden kurtarmışsak, inşallah 31 Mart'ta da Ataşehir'i kurtaracağız." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılara "31 Mart'ta hizmet siyasetine evet diyor muyuz? 'Memleket işi, gönül işi' diyerek, gönül belediyeciliğine evet diyor muyuz? AK Parti belediyeciliğinin yanında yer alarak geleceğimize ışık tutuyor muyuz?" diye sordu. Katılımcıların "Evet" yanıtı üzerine Erdoğan, "Rabbim hepinizden razı olsun." dedi.



Katılımcılarla rabia işareti yaparak, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ve "Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" söylemini yineleyen Erdoğan, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkı sözleriyle konuşmasını tamamladı.



Muhabir: Çiğdem Alyanak, Lale Bildirici, Berk Özkan, Hatice Şenses Kurukız, Andaç Hongur