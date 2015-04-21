Bostancı: “Bu Vaatler İnsanın Yüzünü Kara Çıkartır Ama Kemal Bey’in Böyle Bir Endişesi Yok”

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Naci Bostancı, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim vaatleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu vaatler insanın yüzünü kara çıkartır. Ama Kemal Bey’in böyle bir endişesi yok. Çünkü yüzünün kara çıkacağı bir günü yaşamayacağını biliyor. O yüzden endişe içerisinde değil" dedi.Partisinin Amasya milletvekili adayları Said Yüce ile Hasan Ali Cesur, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ve Ak Parti İl Başkanı Mehmet Ünek’in de katılımıyla Pirler Parkı’nda düzenlenen toplantıda gazetecilerle buluşan Amasya Milletvekili Adayı Bostancı, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ı hatırlatarak, “Bir rüzgar estirdi. Estirdiği rüzgar yüzde 36’lık oyla sağlanmış bir rüzgardır. Bunun altını çizmek isterim. Yüzde 36’yı köpürte köpürte her yere büyük bir zafer olarak anlattılar. AK Parti’nin yüzde 50’sine karşı da bu arkadaşlar ne diyorlardı. ‘Yüzde 50’si size karşı.’ Sanki siyaset karşı olma üzerine kurulu bir mantıkla işliyor” ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adayken de ’600 lira’ vereceği vaadinde bulunduğunu ancak aynı vaadin CHP’li belediyenin yönettiği İzmir için söylenmediğinin Recep Tayyip Erdoğan tarafından hatırlatıldığını belirten Mehmet Naci Bostancı, “Halkımızın sağduyusu bu tür vaatlerin anlamını bilir. Yani bu vaatler insanın yüzünü kara çıkartır. Ama Kemal Bey’in böyle bir endişesi yok. Çünkü yüzünün kara çıkacağı bir günü yaşamayacağını biliyor. O yüzden endişe içerisinde değil. Nasıl olsa olmayacak diyor. Söyle gitsin diyor. Çipras rüzgarından pay almak istiyor. Çipras’ın nasıl debelendiğini görüyorsunuz. HDP de o rüzgardan pay almak istiyor, CHP de. Yüzde 36’lık rüzgar. Millet AK Parti rüzgarını inşallah bunda da gösterecek” diye konuştu.“Çünkü bir vaatte bulunuyorsanız bunun arkasını doldurmanız gerekir. Bir şey söylüyorsanız. Onu nasıl yapacağınıza ilişkin ikna edici bir tarzda konuşmanız lazım” diyen Bostancı şöyle devam etti: “Bir zamanlar Süleyman Bey yapardı bunu. 91’de hatırlayınız. ‘Onlar ne verecekse ben 5 lira fazlasını vereceğim’ derdi. Tütün üzerine bir rekabet vardı hatırlayın. Geçmişte bunların gördük. Ne diyor Kemal Bey, ‘Mazot 1,5 lira olacak’ diyor. Tamam, ben de diyebilirim ki ‘Mazot bedava olacak. İsteyene mazot vereceğiz.’ Mümkün. İsteyene hakikaten mazot verebilirsiniz. Benim çiftliğim mi var? Nereden karşılayacağım ben bunu? Millet dolduracak mazotu. Nereden karşılayacağım. Mazot dışarıdan geliyor. İçeriden de gelse bir maliyeti var. Bir para ödeyeceksin. Nereden ödeyeceksin. Bu defa insanların yan cebinden alacaksın vergiyle. Alacaksın, buyurun bedava mazot. Kemal Bey’in seçim vaatleri hani bir türkü vardı. Yörüklerin türküsü. Diyor ki ‘Herkes yesin, içsin ağalar. Toyum, düğünüm var benim. Ama kesesinden yesin’ diyor. Şimdi Kemal Bey de sonuçta herkesin kesesinden vaatte bulunuyor. Hiçbir siyasi kadro kendi cebinden para vererek bunları sağlayamaz. Sonuçta bunları finanse edeceksin. Vergiyle finanse edeceksin, gelirle finanse edeceksin. Türkiye’nin geliri belli, gideri belli.”7 Haziran seçimlerinde kendi öngörüleri ile kamuoyu araştırmalarının ortaya koyduğu sonuçların AK Parti’nin yüzde 50’nin üzerinde oy alacağına ve trendin yukarı doğru devam ettiğine dikkat çeken AK Parti’li Bostancı, Amasya ile ilgili olarak çevre yolu inşaatının ilerlemesi ile 5 yıldızlı otel yapımı konusunda da çalışmalarda bulunulduğunu sözlerine ekledi.