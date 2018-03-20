Başbakan Yıldırım: Ülkemize yönelen her terör tehdidini kararlılıkla bertaraf edeceğiz

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "101 Yerleşim Yerine Doğalgaz Hizmeti Alım Töreni"ne katıldı.

Buradaki konuşmasına vefat eden eski bakan Hasan Celal Güzel'e Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Yıldırım, "Güzel bir insandı, adı gibi bir insandı. Kendisi Türk siyasetinin ilkeli ve temiz yüzü olarak bu aziz milletin hafızasında daima yaşayacaktır." diye konuştu.

Yıldırım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla vatan için canını seve seve veren şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Afrin'de kahramanlık destanı yazan Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu'nu tebrik eden Yıldırım, Türkiye'nin, Zeytin Dalı Harekatı ile terörle mücadeledeki kararlılığını bütün dünyaya bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Yıldırım, terörist ile sivili ayırmak ve tek bir sivile dahi zarar vermemek için kılı kırk yararak yapılan harekatın başarıyla tamamlandığını belirtti.

"Nasıl ki El Bab'ı sahiplerine teslim ettiysek, Afrin'i de Afrinlilere, oradaki Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz." diyen Yıldırım, Afrinlilerin güven ve huzur içinde yaşamalarını temin etmek için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Yıldırım, Türkiye'nin teröre karşı tavrının açık ve net olduğunu vurgulayarak, "Bugün olduğu gibi bundan sonra da ülkemize yönelen her terör tehdidini, aynı kararlılıkla bertaraf edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ bunların hiçbirinin birbirinden farkı yok, hepsi terör örgütüdür. Bunlarla mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir." diye konuştu.

"Terör insanlık suçudur"

Terör örgütlerinin yalnızca Türkiye'nin değil, bölgenin ve bütün insanlığın düşmanı olduğuna işaret eden Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Çünkü terör insanlık suçudur. Bir ülke ya da bir topluma karşı işlenen terör suçu bütün insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ancak ne yazık ki dünyada teröre karşı aynı kararlı, net duruşu göstermeyenler, gösteremeyenler var. Buradan terörle iş birliği yapan, terör örgütlerini destekleyen ülkelere sormak istiyorum; teröre arka çıkarak bütün insanlığın geleceğini tehlike ve tehdit altına attığınızı düşünemiyor musunuz? Sizler böylesine tutarsız ve sorumsuz hareket ederken bilesiniz ki Türkiye olarak biz, teröre karşı kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın güveni, huzuru için bu mücadele sürecek. Bunu bir kez daha buradan, milletin evinden ilan ediyoruz."

Enerji projeleri

Türk Akımı Projesi ile Balkanlar üzerinden alınan gazın doğrudan, Karadeniz üzerinden Türkiye'ye sevk edilmesinin, üzerinde durdukları başka bir proje olduğunu bildiren Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu projeyle ilgili çalışmalar da şu anda olumlu bir şekilde sürüyor. Bu projenin ikinci aşaması Avrupa doğalgaz piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak değerlendirilecek. Diğer taraftan Doğu Akdeniz gazı da kaynak çeşitlendirme çalışmalarımızda yeni bir alternatif olarak dikkate alınıyor. Ülkemizin doğalgaz ve enerji ticaret merkezi haline gelebilmesi için çok büyük ve önemli yatırımları hayata geçiriyoruz. Böylece doğalgaz ticaretinde bölgemizdeki tüm ülkeler için güvenilir bir ortak haline gelme hedefimiz günden güne yaklaşıyor. Rusya Federasyonu ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi, Japonya ile Karadeniz kıyısında tesisine karar verilen diğer bir nükleer güç santrali projesi için anlaşmaları yaptık. Şimdi üçüncü nükleer santral projesini de hayata geçirmek için bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda elektrik üretimimizi çeşitlendirme açısından yüzde 10'una yakın kısmını nükleer kaynaktan sağlamaktır."



Muhabir: Sinan Uslu, Mümin Altaş