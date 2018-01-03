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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Türkiye dış müdahalelerle iktidara gelmeye karşıdır

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, İran'daki protestolarla ilgili, "Türkiye, dış müdahalelerle veya şiddet kullanarak zorla ya da anayasa ve yasaların çizdiği meşru yol dışında başka bir yöntemle iktidara gelmeye de iktidarı değiştirmeye de karşıdır." dedi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:53
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Türkiye dış müdahalelerle iktidara gelmeye karşıdır
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ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, İran'daki protestolara ilişkin, "Türkiye, dış müdahalelerle veya şiddet kullanarak zorla ya da anayasa ve yasaların çizdiği meşru yol dışında başka bir yöntemle iktidara gelmeye de, iktidarı değiştirmeye de karşıdır." ifadesini kullandı.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından İran'daki protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'daki olayları yakından takip eden Türkiye'nin, İran'da huzur, sükun, barış ve istikrarın korunmasını önemsediğini belirten Bozdağ, İran'ın huzur, sükun, barış ve istikrarının, İran, İran halkı ve bölge için önemli olduğuna dikkati çekti.

İran'da meydana gelecek, getirilecek kriz, kaos ve çatışmaların İran, İranlılar ve bölgeye zarar vereceğinin aşikar olduğunu vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"İran'da huzur, sükun, barış ve istikrarın korunması için iktidarın ve halkın, kışkırtma ve provokasyonlara, kurulan ve kurulacak tuzaklara karşı dikkatli, basiretli ve sağduyulu hareket etmesinin gerekliliğini ve önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz. Türkiye, dış müdahalelerle veya şiddet kullanarak zorla ya da anayasa ve yasaların çizdiği meşru yol dışında başka bir yöntemle iktidara gelmeye de iktidarı değiştirmeye de karşıdır."

Muhabir: Sinan Uslu

Anahtar Kelimeler:
Bekir BozdağDünyaIran
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