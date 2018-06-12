Bakan Yardımcısı Tüfekci Seydişehir'de

KONYA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi çalışmaları için bulunduğu Seydişehir'de dış mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.

Tepecik Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Tüfekci, 24 Haziran seçimler için en iyi çalışan partinin AK Parti olduğunu söyledi.

İki bayramı birden kutlamak istediklerini ve seçimlerden başarılı bir şekilde çıkacaklarını ifade eden Tüfekci, şunları kaydetti:

"Allah’ın izniyle bu seçimlerden de başarıyla çıkacağız. Seçimlerin startı verildiği günden bu yana bütün dava arkadaşlarımla şehrimizin çeşitli yerlerine yayılarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Köy köy, kapı kapı dolaştık. Söz verdiğimiz gibi sıkmadık el uğramadığımız yer bırakmadık. Seçimlere sayılı günler kala Allah’ın izniyle birlik ve beraberliğimizi koruyarak, Ramazan Bayramı ve seçimleri atlatıp inşallah iki bayramı bir arada yaşayacağız."

Ziyaretlerde Tüfekci'ye, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, Belediye Başkanı Mehmet Tutal eşik etti.