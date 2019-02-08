Bakan Gül, AK Parti'nin Yenimahalle seçim bürosunu açtı

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ, PKK ve DEAŞ ile kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki ile birlikte AK Parti'nin Yenimahalle seçim bürosunu açtı.

Bakan Gül, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın sırtını millete dayadığını belirterek, diğer tarafta çukurlar kazarak vatandaşların huzuruna kasteden terör örgütüne sırtını dayayanlarla iş birliği yapanların bulunduğunu söyledi.

Milletin sandıkta bu iş birliğini kazılan çukurlara gömeceğini dile getiren Gül, "Aslolan, teröristlerin kazdıkları çukurlara gömülmesidir. FETÖ, PKK ve DEAŞ ile kararlı mücadalemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Gül, yeni Ankara adliye binasının Yenimahalle'ye yapılacağını bildirdi.

- "Bizim çocuklar ne olacak"

Yaşar Yıldırım ise yerel seçimlerin milli beka açısından önemli olduğunu belirterek, Cumhur İttifakı'nın hain darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi kurulduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı protokolünü okuyan Yıldırım, "Bizim geleceğimiz bu seçimdedir. Cumhur İttifakı Allah'ın izniyle yüzde 52 ve üzerine çıkacak. Büyükşehirleri alacak ve önümüz açılacaktır." dedi.

CHP'nin Tunç Soyer'i İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak göstermesini eleştiren Yıldırım, "MHP'lilere 12 Eylül darbesinde Mamak Askeri Garnizonun içerisinde günlerce, aylarca işkence yapan ve bir ülkücüyü de işkencede öldüren Nurettin Soyer'in oğlunu aday yapıyor. Bir taraftan aklımızla alay ediyor, bir taraftan hakaret ediyor. 'Size bu adam zulmetti, darbenin hukukçusudur, bunun oğlunu buraya atadım' diyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, CHP'nin üst yönetimi ve ileri gelenlerinin de darbeci hukukunu, darbeci albayı, savcıyı övdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Deniliyor ki 'Babadan oğula geçmez.' Bizim çocuklar ne olacak? Orada işkence görüp ceza alan arkadaşlarımızın çocukları subay, astsubay, hakim, savcı, uzman çavuş olamaz, MİT'e giremez. Ama onların çocukları büyükşehir belediye başkanı olur. Buna düşmeyeceğiz. Geçmişte içinizde Alparslan Türkeş'e zerre miskal kadar vefası olan varsa, MHP'nin geçmişine vefası olan varsa hepinizi CHP'ye ve üst yönetimine tavır almaya davet ediyorum."

- "Altındağ referansıyla söylüyorum"

Veysel Tiryaki de Altındağ İlçe Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı çalışmaları anlatarak, Yenimahalle'nin her karış toprağını hizmetle buluşturacaklarını söyledi.

Tiryaki, "Bunu sadece seçime girecek belediye başkan adayı sözü olarak değil, 15 yıllık Altındağ Belediye Başkanı olarak Altındağ referansıyla söylüyorum." dedi.

Seçim kampanyasını çok yakında başlatacağını belirten Tiryaki, "Bütün samimiyetimle söylüyorum büyük farkla bu seçimi alacağız." diye konuştu.

Bakan Gül ve beraberindekiler açılış öncesi esnaf ziyaretinde de bulundu, onlarla sohbet etti.