AK Parti'nin Niğde mitingi

NİĞDE (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sahadaki birliklerimiz teröristlerin inlerine doğru adım adım ilerliyor. Muhalefet istemese de nasıl Afrin'i, Cerablus'u, El Bab'ı, Azez'i katil sürülerinden temizlemişsek Kandil'deki terör bataklığını da Allah'ın izniyle kurutacağız. Bölücü örgütün siyasi uzantılarına yoldaşlık yapanlar rahatsız olsa da terörü bu ülkenin gündeminden tamamen çıkartacağız. Tabii öncelikle dün Afrin operasyonuna yaptıkları itirazların aynısını bugün Kandil'e yapan gafillere sandıkta esaslı bir ders vereceğiz." dedi.

Erdoğan, partisince Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin silahlı ve silahsız insansız hava araçlarını artık Amerika'dan veya İsrail'den satın almadığını, kendi ürettiğini söyledi.

İnsansız hava araçlarının verdiği koordinatları F-16'ların vurduğunu ifade eden Erdoğan, "Artık bizim Atak helikopterlerimiz var mı? Onu da yine bu kardeşinizin İtalya ile yaptığı görüşmeler sonucunda İtalyanlarla ortak üretmeye başladık." diye konuştu.

Terörle mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sahadaki birliklerimiz teröristlerin inlerine doğru adım adım ilerliyor. Muhalefet istemese de nasıl Afrin'i, Cerablus'u, El Bab'ı, Azez'i katil sürülerinden temizlemişsek Kandil'deki terör bataklığını da Allah'ın izniyle kurutacağız. Bölücü örgütün siyasi uzantılarına yoldaşlık yapanlar rahatsız olsa da terörü bu ülkenin gündeminden tamamen çıkartacağız. Tabii öncelikle dün Afrin operasyonuna yaptıkları itirazların aynısını bugün Kandil'e yapan gafillere sandıkta esaslı bir ders vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Niğdelilere 24 Haziran'da güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye deyip demeyeceklerini soran Erdoğan, olumlu yanıt alması üzerine, "Rabb'im hepinizden razı olsun, bu ne güzellik. Hanım kardeşlerimin şu dirayeti, şu cesareti, Allah'ın izniyle inanıyorum ki siz kapı kapı dolaşarak sandıkları inşallah patlatacaksınız." dedi.

Erdoğan, Niğde'ye sadece seçim mitingi için gelmediklerini, Niğde'ye teşekkür borçlarını da ödeyeceklerini ifade ederek 30 Mart yerel seçimlerinden önce Niğde'yi ziyaret ederek söz aldığını ve güçlü destek istediğini anımsattı. İlk günden beri hep AK Parti'nin yanında olan Niğdelilerin kendilerine yine sahip çıktığını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türk siyasetinin montajlarla, kasetlerle esir alınmaya çalışıldığı 30 Mart 2014 seçimlerinde Niğde yüzde 41 ile 'AK Parti' dedi. İhanet çetesinin saldırılarının yoğunlaştığı 10 Ağustos 2014'te Niğde bu defa yüzde 59 ile şahsımı cumhurbaşkanlığına getirdi. Çukur eylemleriyle geleceğimizin karartılmak istendiği 1 Kasım 2015'te yüzde 57 ile kaos senaryolarını siz sandığa gömdünüz. 16 Nisan'da da Niğde bu demokratik geleneğini bozmadı. Türkiye'nin yeni hükümet sisteminin oylandığı bu kritik seçimlerde Niğdeli kardeşlerim yüzde 60 gibi yine ülkemiz ortalamasının çok üzerinde bir oranla 'Kalıcı istikrar' dedi, 'Büyük ve güçlü Türkiye' dedi. İşte bunun için 'Niğde bizim canımız' diyoruz. İşte bunu niçin 'Niğde bizim yoldaşımız, dostumuz, kardeşimiz' diyoruz. Sizlerin bu sevgisine, desteğine, teveccühüne layık olmanın mücadelesini veriyoruz."

Niğde'yi ayağa kaldırmak ve yılların ihmalini gidermek için gece gündüz demeden çalıştıklarını ve son 16 yılda 13 milyar lira yatırım yaptıklarını ifade eden Erdoğan, çocukların eğitimi için bin 646 yeni derslik inşa ettiklerini, ilk ve ortaokulda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere de 26 milyon lira tutarında burs verdiklerini anımsattı.

Erdoğan, üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarını büyük ölçüde çözdüklerini ve 7 bin 243 kapasiteli yüksek öğrenim yurdu açtıklarını belirterek Niğde Spor Salonu'nun inşasının sürdüğünü, spor kompleksinin ise proje çalışmasının devam ettiğini bildirdi.

Niğde'ye 6'sı hastane olmak üzere 25 sağlık tesisi kazandırdıklarını hatırlatan Erdoğan, 5 sağlık tesisinin yapımının da sürdüğünü, 400 yataklı Niğde Devlet Hastanesi'nin proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Erdoğan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere ve yaşlılara 813 milyon liralık kaynak aktararak el uzattıklarını belirtti.

TOKİ vasıtasıyla Niğde'de bugüne kadar 9 bin 360 konut projesini hayata geçirdiklerini ve hak sahiplerine teslim ettiklerini vurgulayan Erdoğan, Niğde'de göreve geldiklerinde 62 kilometre olan bölünmüş yolu 311 kilometreye çıkardıklarını kaydetti.

"Biz buyuz, yol medeniyettir." ifadesini kullanan Erdoğan, tarihi Hacı Abdullah Köprüsü'nü restore ederek ata yadigarı esere sahip çıktıklarını, yatırım bedeli 350 trilyon lira olan 7 yol projesinin inşasının sürdüğünü söyledi.

Erdoğan, "334 kilometre uzunluğundaki Ankara-Niğde otoyolunun yapımı sürüyor. Niğde'den çıkacaksınız yola bastır Ankara. Biz buyuz. Bu otoyolun tamamlanmasıyla Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar otoyol bağlantısı kesintisiz sağlanmış olacak. Bu çırak anlar mı bu işten? Ne alakası var, anlamaz. İki yıla kadar inşallah bunun tamamını hizmete açıyoruz. Karaman-Ulukışla-Mersin hızlı tren hattı... Diyorlar ki 'Ne demek hızlı tren, ne işimiz var bizim hızlı trenle?' Sizin zaten hiçbir şeyle işiniz yok." diye konuştu.

(Sürecek)