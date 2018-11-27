AK Parti'nin belediye başkan adayları

KARAMAN (AA) - AK Parti'nin Karaman Belediye Başkan Adayı, iş adamı Mahmut Sami Şahin oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısında, AK Parti'nin Karaman Belediye Başkan adayının iş adamı Mahmut Sami Şahin olduğunu açıkladı.



AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel seçimlerden başarıyla çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Güzel bir aday adaylığı döneminden geçildiğini belirten Er, "Bundan sonra adayımızla birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu bir bayrak yarışıdır. 13 aday adayımız vardı, bir kişi aday gösterilecekti. Tek vücut olarak, adayımızın arkasında durarak, hizmet çıtasını daha yukarılara taşımak için çalışacağız." dedi.

- Mahmut Sami Şahin'in öz geçmişi

Şahin, 1971 yılında Karaman'da doğdu. Karaman İmam Hatip Lisesi'nden 1989 yılında mezun olan Şahin, Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü 1993 yılında bitirdi ve aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlayarak, makine yüksek mühendisi oldu. 1992-1993 döneminde S.Ü. Eğitim Fakültesinden Pedagojik Formasyon eğitimi alan Şahin, Karaman'da bir süre devlet memurluğu görevini icra ettikten sonra, makine imalat ve hidrolik otomasyon sektörlerinde yönetici olarak çalıştı. Şahin, 1998 yılında kendi firmasını kurdu.

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den Meram Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Şahin, aynı zamanda Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi oldu. Meram Belediye Başkan Vekilliği, İmar Komisyonu Üyeliği, Yerel Kalkınma Komisyonu Başkanlığı ve Büyükşehir Encümen Üyeliği yapan Şahin, 5 yıldır Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği ve AK Parti Büyükşehir Meclis Grup Başkan Vekilliği görevlerine devam etmekteydi.

Kendi şirketinde genel müdürlüğe devam eden Şahin, evli ve 4 çocuk babasıdır.