AK Parti’li Turhan: “CHP, Millete Gideceğine Mahkemeye Gidiyor, Notere Gidiyor”

AK Parti İzmir 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı İbrahim Turhan, CHP’nin sürekli millet üzerindeki vesayetlerle uğraştığını savunarak, “CHP, sürekli millete gideceğine mahkemeye gidiyor, notere gidiyor. Çünkü milletle, milletin derdiyle hemhal olmamışlar” dedi.AK Parti İzmir 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı İbrahim Turhan, Bergama ve Aliağa’da sivil toplum örgütleri ile iş dünyası ve partililerle bir araya geldi. Turhan, Bakırçay havzasında coşkuyla karşılandı.Türkiye’nin geçmişte zor günler yaşadığını söyleyen Turhan, “1994 yılında yaşanan krizi kimse unutmadı. DYP-SHP koalisyon hükümeti döneminde dolar 10 bin liradan 40 bin liraya çıktı. Karar alınamıyor, reform yapılamıyordu. Sonuç olarak yük milletin üstünde kalıyordu. Krizden çıkabilmek için devlet borçlanmak istiyor, ama borç alamıyordu. Üç aylık tahvil için hazine yüzde 400 faiz ödüyordu. Bu da yetmedi, IMF’ye gitmek zorunda kaldılar. IMF, ‘borç istiyorsanız acı reçeteyi uygulayacaksınız’ dedi. Bu programla 4 sene idare ettiler” dedi.“CHP, MİLLETE GİDECEĞİNE MAHKEMEYE GİDİYOR, NOTERE GİDİYOR”CHP’nin sürekli millet üzerindeki vesayetlerle uğraştığını savunan Turhan, “2007 senesinde Cumhurbaşkanı seçilmesin diye 367 diye bir sorun çıkardılar. Biz bu problemi çözmek için halka gittik. Sandık halkın önüne konuldu. Cumhurbaşkanını halk seçsin sonucu çıktı. Bunu değiştirmek için CHP elinden geleni yaptı. Kiminde Anayasa Mahkemesi’yle, kiminde Danıştay’la millet iradesinin üzerine vesayet getirmek isteyen kesimlerle yaptı. CHP sürekli millete gideceğine mahkemeye gidiyor, notere gidiyor. Çünkü milletle, milletin derdiyle hemhal olmamışlar. Onun için de başları her sıkıştığında ya mahkemeye ya notere, o da yetmezse yeni bir adres buldular Pensilvanya’ya gidiyorlar. Biz ne IMF’ye ne Pensilvanya’ya, ne mahkemeye ne notere gideceğiz. Biz millete gideceğiz. Biz halkımızın vekaletine talibiz. 7 Haziran’da ‘AK Parti’ deyin, yeni Türkiye’yi hep birlikte kuralım” diye konuştu.Önümüzdeki seçimlerin kritik olduğunu ifade eden Turhan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu seçimde anayasayı değiştirecek, Türkiye’nin makus talihini artık bir daha geri dönülmeyecek şekilde değiştirecek gücü bulursak, bu milletin önünü kesemeyeceklerdir. İnşallah milletimiz şahlanarak hem 78 milyon vatan evladının, 2 milyarı bulan İslam ümmetinin dahası dünyada sahipsizlerin ve bütün mazlumların hamisi olacağız. Bunun için en kritik dönemeç de önümüzdeki seçimlerdir. Türkiye’nin siyasi tarihinde AK Parti gibi 10 seçimde milletin desteğini alan böyle bir parti yok. Milletimizin bu desteği ile toplumsal sözleşmemizi hayata geçireceğiz. Yeni anayasamızı yapacağız. Gücünü sadece milletten alarak, millet iradesinin üzerine hiçbir ipotek ve vesayet kabul etmeden, vesayetçilerle pazarlık etmeden işimiz hizmet, gücümüz millet diyerek daha güzel günlere hep beraber yürüyeceğiz.”