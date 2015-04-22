AK Parti’li Lütfi Elvan Antalya’da

Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Lütfi Elvan, aday tanıtım toplantısı için Antalya’nın Gazipaşa ilçesine geldi.AK parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türe ve AK Parti Antalya Milletvekili adaylarıyla birlikte Gazipaşa Belediyesi Kültür Merkezi’nde partililere seslenen Elvan, ilçe halkıyla birlikte olmaktan büyük bir keyif aldığını söyledi. Katıldığı Gazipaşa 10.Tarım Fuarı’nda CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın yaptığı konuşma nedeniyle çıkan olaylara değinen Elvan, “Biz bir bütünüz, bu birliği bu dirliği kimse bozamaz. Bu birliği o densiz konuşmacı da bozamaz. Biz herkesi kucaklamalıyız. Elbette hakaret edenler, saldıranlar olacak. Biz bize yakışan, herkesi kucaklamak. Neler yapmak istediklerimizi anlatacağız. Göreceksiniz o kardeşlerimiz de bir gün gelip bize katılacaklar” dedi.“O KÖPRÜYÜ O SALDIRANLAR DA KULLANIYOR”Her dönemde yapılan hizmetlere karşı çıkan insanlar olduğuna değinen Elvan, “Türkiye, İstanbul’a bir köprü yapmak istedi. Herkes saldırdı. Hatırlayın lütfen. Köprü yapıldı şimdi o köprüyü o saldıranlar da kullanıyor. Şimdi dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz saldırıyorlar. Havalimanı bittiğinde yine bu havalimanını ilk kullananlar onlar olacak” dedi.Bakanlığı döneminde yaptığı hizmetleri anlatan Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:“Hatırlayın Alanya Gazipaşa arasında bir çile yolu vardı, ölüm yoluydu. Oraya duble yol yaptık. Şimdi standardını yükseltiyoruz. Bu insanlığa hizmet. Az önce orada ne dedi? Yapıyorlar ama tamir ediyorlar dedi. Bizim o yaptığımız kaliteli asfalt 20-30 yıl gidiyor. Onun farkında bile değiller. Bir siyasi partidir saygı duyarız ama yapılanlara da yine bakmamız gerekiyor. Anamur Gazipaşa yolunda bölünmüş yol çalışmalarımız devam ediyor. 26 kilometrelik bölümünü bitirdik. İnşallah bu yıl o bölümü sıcak asfalt yapacağız. Antalya’dan mersine kadar olan bölümde 24 tünel var. 3 tanesi Gazipaşa Anamur arasında. Bir tünelimizin uzunluğu 8 kilometre. Siz görmüyorsunuz ama makinelerimiz gece gündüz çalışıyor, tünel açıyorlar. Bizim ortak yaylamız Yunt yaylası. Beraber orada buluşuyorduk. Eşeklerle çıkardık oraya. Biz Ermenek’le, Gazipaşa’yı buluşturmak istiyoruz dediniz, biz de bir güzergah belirledik. Bunu karayolu ağına aldım proje aşamasına geldi. Kazmayı birlikte vuracağız. Mahmutlardan Sarıveliler’e Ermenek’e çıkan Kuşyuvası yolunu yapıyoruz. O yolda 5 tünel yapıyoruz. O yolu kısa süre sonra bitireceğiz.”7 Haziran seçimleri öncesi partililerine seslen Elvan, Gazipaşa halkından sandıkları oylarıyla patlatmalarını istedi. İstikrarın istihdam, üretim, kalkınma demek olduğunu belirten Elvan, “İstikrar işte bu kadar önemli. Geçmişi sizinle paylaşmak istemiyorum. Güçlü Türkiye için inşallah çalışmaya var mıyız? Geceli gündüzlü 7 Hazirana kadar çalışalım ve sandıkları patlatalım inşallah” dedi.Elvan’ın konuşmasının ardından milletvekili adayları birlikte partilileri selamladı.