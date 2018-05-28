ANKARA (AA) - AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK Parti'de düzenlenen İl Eğitimci ve Hukukçuları Toplantısı'na katılanlara, parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişte tarihi bir rol düştüğünü belirterek, "Bu öyle sıradan bir rol değil. Bu eğitimler çok önemli, sizler de illerinize gideceksiniz bu eğitimleri vereceksiniz." dedi.

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "İl Eğitimci ve Hukukçuları Toplantısı"na katılan Sorgun, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin hazırlıkların kısa bir süre içerisinde tamamlandığını ve seçime hazır hale geldiklerini söyledi.

Sorgun, milletvekili adaylarının belirlenme sürecinde yoğun bir mesai yaşandığını hatırlatarak, listelerin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilmesi ve tanıtım toplanısının ardından adayların 81 ilde sahada çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

24 Haziran'daki seçimlerin ilkleri barındırdığını belirten Sorgun, "Bu seçim ilklerin seçimi. İlk defa seçilme yaşı 18'e düşmüş oldu, ilk defa iki pusulayı, hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekili genel seçimini aynı gün yapıyoruz, iki pusulayı bir zarfa koyacağız. İlk defa ittifaklar artık meşru, aleni ve açık, bugüne kadar herkes gizli saklı, örtülü ve merdiven altında ittifaklar yapıyordu. Daha birçok ilkleri bu seçimde birlikte yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sorgun, asrın değişiminin yaşandığına dikkati çekerek, "16 Nisan'da çok önemli değişiklikler yapıldı. Bunlar da onun sonuçları. Bu tarihi değişimde sizlere rol düşüyor arkadaşlar. Bizzat bu tarihi değişimde, parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişteki değişimde rol alıyorsunuz. Bu öyle sıradan bir rol değil. Bu eğitimler çok önemli, sizler de illerinize gideceksiniz bu eğitimleri vereceksiniz." diye konuştu.

Yeni dönemde, cumhurbaşkanına güçlü bir şekilde yasama desteği verecek bir meclise ihtiyaçları olduğunu ifade eden Sorgun, "Bu konuda da hassasiyetle çalışacağız inşallah. Biz demokrasinin bekçisiyiz, milli iradenin bekçisiyiz. Bizim hiç kimsenin bir tane oyunda gözümüz yok, olamaz da ama bir tanecik oyumuzu da hiç kimseye bırakamayız." şeklinde konuştu.

- Her ilden hukukçu ve eğitimcilere eğitim

Sorgun'un konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Toplantıda her ilden 3 hukukçu, 3 eğitimci olmak üzere eğitim alacak. Eğitim alan kişiler gittikleri ilde sandık müşahitlerine 10 gün sandık eğitim verecek. Toplantıda katılımcılara "Müşahit Eğitimi", "Seçim Günü Yapılacaklar", "Seçim Akşamı Yapılacaklar", "Şikayet ve İtirazlar" ile "Seçim Materyalleri"ne ilişkin eğitimler verilecek.



