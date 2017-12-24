AK Parti Kilis 6. Olağan Kongresi

KİLİS (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "AK Parti iktidarından önce Türkiye'de ihracat yapabilen 12 il vardı. Bugün Allah'a şükür 81 ilimiz ihracatı öğrendi, ticareti öğrendi. Bugün dünyanın en güçlü ekonomileri arasında yerimizi aldık. 2002 yılında Türkiye'de bir yılda 91 bin otomobil satılırken, 2017'de 760 bin otomobil satıldı. İşte Türkiye'nin geldiği nokta bu." dedi.

Yıldırım, partisinin Kilis 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Türkiye'nin her köşesinin bir şantiye haline geldiğini ve geleceğinin inşa edildiğini söyledi.

Türkiye'ye 15 yılda yapılan yatırımları anlatan Yıldırım, bölünmüş yolu 25 bin kilometrenin üzerine, hızlı tren hattını ise bin 500 kilometreye çıkardıklarını vurguladı.

Türkiye'yi havacılık alanında dünyanın sayılı ülkeleri arasına getirdiklerine dikkati çeken Yıldırım, "Türkiye işte bu dev yatırımlarla geleceğini inşa ediyor, geleceğini hazırlıyor. AK Parti iktidarından önce Türkiye'de ihracat yapabilen 12 il vardı. Bugün Allah'a şükür 81 ilimiz ihracatı öğrendi, ticareti öğrendi. Bugün dünyanın en güçlü ekonomileri arasında yerimizi aldık. 2002 yılında Türkiye'de bir yılda 91 bin otomobil satılırken, 2017'de 760 bin otomobil satıldı. İşte Türkiye'nin geldiği nokta bu." diye konuştu.

AK Partili genç ve kadınların bu davanın kahramanları olduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sizden şimdi önemli bir ricam var, seçim zamanı dışında Ankara'dan dışarıya çıkmayan, gelip hatırınızı dahi sormayanlara sorun, 'Bu ülke için, Türkiye için ne yaptınız? Kilis'e hangi hizmeti getirdiniz, hangi eseri bıraktınız?' deyin. İşte yaptıklarımız ortada, 15 yılda Kilis'e 4 milyar yatırım yaptık. Helali hoş olsun. Kilis daha da fazlasını hak ediyor. Kilis ihracatı 15 yılda 2 milyondan 105 milyona çıktı. 50 kat ihracatını artıran ilin adı Kilis'tir."

Kilis'e eğitim alanında yapılan yatırımları anlatan Yıldırım, kente gerçekleştirilen yıllık tarım destek miktarını 5 milyon liradan, 30 milyon liraya çıkardıklarını söyledi.

- "İçme suyu sorunu çözülecek"

Kilis'te Narlıca Musabeyli Barajları ile Demirciler göletini yaptıklarını hatırlatan Yıldırım, Kayacık Projesi kapsamında 109 bin dekar araziyi sulayacak olan Kayacık ve Doğanpınar barajlarını tamamlayacaklarını, inşaatı devam eden Yukarı Afrin Barajı ile de Kilis'in su sorununu 2050 yılına kadar çözeceklerini dile getirdi. Binali Yıldırım, yapılan baraj ve sulama tesisleriyle kentte tarımsal sulamanın daha da artacağını ve içme suyu sorununun çözüleceğini vurguladı.

Son günlerde Kilis'e hastane yapılıp yapılmamasının, nereye yapılacağının konuşulduğunu aktaran Yıldırım, buradaki tartışmaları bitireceklerini, yerini belirledikleri 500 yataklı bir hastanenin yapımına başlayacaklarını bildirdi.

Kilis'e ulaşım konusunda yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Yıldırım, "Biliyorsunuz, Suriye ile bir zaman ilişkilerimiz iyiydi o zaman bir karar vermiştik, Antep-Kilis-Halep hızlı demir yolu. Unutmuş değiliz, vazgeçmiş değiliz. İnşallah Suriye'de de işler yoluna girdiğinde bu demir yolunu da yapacağız. Proje hazırlıklarını da yaptırıyoruz, hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

- "Tüm şer yuvalarını dağıttık"

Çobanbey ve Öncüpınar sınır kapılarını yenileyeceklerini belirten Yıldırım, Suriye'deki sorunu çözmekte işin başa düştüğüne ve Türkiye'nin burada da ağırlığını koyduğuna dikkati çekti.

Başbakan Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekatı öncesi Kilis'te roket ve füzeler dolayısıyla yaşanan sıkıntıları hatırlatarak, şöyle devam etti:

"O saldırılarda hayatını kaybeden, şehit olan güvenlik görevlilerimiz oldu. Hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Dedik ki 'Yağma yok kardeşim, bu memleket sahipsiz değil.' Fırat Kalkanı'nda karar verdik, Ağustos'un 24'ünden itibaren oradaki tüm şer yuvalarını dağıttık, sükuneti, huzuru sağladık. Cerablus'tan El Bab'a kadar 2 bin kilometre alanı güvenli hale getirdik. Şimdi orada o bölgelerin sahibi 75 bin mülteci döndü, yerleşti, orada hayatını devam ettiriyor."

Polateli, Şahin Bey Organize Sanayi Bölgesini de yaparak, binlerce vatandaşa istihdam oluşturacaklarının altını çizen Başbakan Yıldırım, yeni belediye binasının gelecek sene açılacağını söyledi.

- "Bu kadrolar destan yazdı"

"AK Parti, öyle bir partidir ki, yarın seçim olacakmış gibi hazırdır, nazırdır, meydanlardadır." diyen Yıldırım, 6. Olağan İl Kongresinin bir şölen havasında yapıldığını ifade etti.

Salondakilere, "Bu kongrelerden sonra hedef 2019 gençler. Kilis, 2019'a hazır mı? AK kadınlar 2019'a hazır mıyız? 2019'da Kilis destan yazmaya var mı?" diye soran Yıldırım, "Evet" karşılığını aldı.

Bunun için durmadan çalışacaklarını ve her vatandaşın elini sıkıp, gönlünü alacaklarını belirten Başbakan Yıldırım, en önemlisinin de 15 yıl boyunca Kilis'e, Türkiye'ye hangi hizmetleri yaptıklarının birer birer anlatılması olduğunu vurguladı. Yıldırım, "Bu kadrolar bugüne kadar destan yazdı, tarih yazdı. İnşallah bundan sonra da aynı başarıyı, aynı destanı yazmaya devam edecek. Bölgede barışı ve huzuru inşallah hep birlikte sağlayacağız. Bunun için Türkiye, üzerine düşen ne varsa bugüne kadar yaptı bundan sonra da yapmaya devam edecek." dedi.

Yıldırım, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, il başkanı başta olmak üzere parti çatısı altında bugüne kadar görev yapanlara ve bundan sonra görev alacaklara başarılar temenni etti.

- Kongreden notlar

Salona, Başbakan Yardımcısı Fiki Işık, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Mahir Ünal ve Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ile gelen Başbakan Yıldırım, salonu gezerek halkla tokalaştı.

Bu sırada çocukları seven Yıldırım, daha sonra salondaki açılış konuşmalarını dinledi.

Kongreden saatler önce kendilerine ayrılan yerleri dolduran partililer ise ellerindeki parti flamaları ve Türk bayraklarıyla Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu.

(Bitti)







