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AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi

- Kongrede İlçe Başkanlığına Özek seçildi

24 Aralık 2017 Pazar 19:03
AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi
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ANKARA (AA) - AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığına Şükrü Özek seçildi.

AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi, Neşet Ertaş Kültür Merkezinde yapıldı.

Kongrede yapılan seçimde, Şükrü Özek, AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığına seçildi.

Kongreye, AK Parti Ankara milletvekilleri Cemil Çiçek, Emrullah İşler, Aydın Ünal, Ahmet Gündoğdu, Murat Alparslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı da katıldı.

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