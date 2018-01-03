AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş:

KAYSERİ (AA) - AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) ilişkin, "Fesat aldı başını gidiyor. Dostlarımızda artık maalesef televizyon yoluyla, sosyal medya yoluyla bizimle haberleşmeye başlıyorlar. Gönül ister ki varsa bizim yaptığımız meselelerle ilgili düzenleme, açarsınız konuşursunuz. Burada bir şey var benim tereddütlerim var diye ifade edersiniz." dedi.

Kayseri'de partisinin Sarız İlçe Teşkilatını ziyaret eden Elitaş, gündeme ilişkin konulara değindi.

Çıkartılan KHK ile darbe girişimini bastıran sivil halkı korumak istediklerini ancak buna karşı çıkıldığını vurgulayan Elitaş, şöyle devam etti:

"Bakın, fitne fesat aldı başını gidiyor. Dostlarımız da artık maalesef televizyon yoluyla, sosyal medya yoluyla bizimle haberleşmeye başlıyor. Gönül ister ki varsa bizim yaptığımız meselelerle ilgili düzenleme, açarsınız, konuşursunuz. 'Burada bir şey var, benim tereddütlerim var' diye ifade edersiniz. Evin içindeki bir meseleyi, ailenin parçasıysan, ailenin bir üyesi isen aile ile ilgili bir meseleyi ortalıkta konuşmak doğru değil. Onu yapmamamız gerekir. O kanuna bir madde koyduk, dedik ki 'bu ülkeyi hain FETÖ'cülerden, Fetullahçı şahsiyetsizlerden kurtaran bu kahraman millet, yarın bir dava ile karşı karşıya kalmasın.' 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin aracına hasar verdin' veya 'şunu taciz ettin, şuna yumruk vurdun, darbeyi engelledin' diye bir dava ile karşılaşmasın diye üniformalı olan resmi görevli kişilerin yanında 15 ve 16 Temmuz tarihinde darbeyi engellemek için çalışan kahramanları, yaptıkları icraatın sorumluluğundan kurtaran bir düzenleme yaptık."

Elitaş, "Türkiye'yi FETÖ'cü ağzıyla eleştiren, FETÖ'cü ağzıyla muhalefet yapan birilerinin saf değiştirmesi ile birlikte bu sivil kahramanların da tıpkı devlet memuru olan kişiler gibi korunak altına alınması gibi mecburiyet ortaya çıktı." diyerek şunları kaydetti:

"O yaptığımız düzenlemede herhangi bir sıkıntı yok. 1,5 sene önce yaptığımız düzenlemede hiçbir sıkıntı bulmayanlar her ne sebepse 24 Aralık tarihinde çıkan KHK'de o maddede yapılan sivil kahramanları koruma altına alan, Türkiye'yi kurtaran insanları, o kahramanları koruma altına alan düzenlemeden rahatsız olanlar var. Bunlar doğru işler değil. Her tarafta kripto FETÖ'cülerin bulunduğu bir yerde, FETÖ'cülerin yaygınlaştırdığı, böyle işleri, o kahramanlar, 'bundan sonra darbe yapılırsa, kahramanlar sokağa çıkmasın, tankın önünde yatmasın, meydanda toplamasın, hiç kimse darbeye engel olmasın' diye yaptıkları bir hareketti. Cumhurbaşkanımızın feraseti onlara dersini verdi."







