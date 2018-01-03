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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, Vali Aktaş’ı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Nevşehir programı kapsamında Vali İlhami Aktaş’ı ziyaret etti.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Nevşehir’de sivil toplum örgütleri ile buluşma programı öncesinde Nevşehir...

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:22
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, Vali Aktaş’ı ziyaret etti
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Nevşehir programı kapsamında Vali İlhami Aktaş’ı ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Nevşehir’de sivil toplum örgütleri ile buluşma programı öncesinde Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı ziyaret etti. Karacan burada yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın Nevşehir’e selamlarını getirdik. Tabi bugün Nevşehir programımızda sivil toplum örgütlerimiz ile hasbıhal edeceğiz. Sivil toplum örgütlerini dinleyeceğiz. Hafta sonunda yapılacak olan kongre hakkında da Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Başbakanımız bilgi vereceğiz. Şimdi de Nevşehir Valimizi ziyarete geldik. Ankara’da başarılı çalışmalarını yakından takip etmiş olduğumuz Valimizin burada da görevinde başarılar dilemiş olduk” dedi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ise ziyaretlerinden dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan’a teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan’ın Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı ziyaretine AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar’da eşlik etti.

Son Güncelleme: 03.01.2018 12:38
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