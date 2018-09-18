AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, AK Parti Bölge Koordinatörü Halis Dalkılıç, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ve 24. dönem Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur, AK Parti Eskişehir Başkanlığını ziyaret ederek, parti binasında düzenlenen tanışma ve istişare toplantılarına katıldı.

Kandemir, ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Genel Merkez Teşkilatının Eskişehir'e ayrı bir önem verdiğini belirterek, 2019 yılının mart ayındaki yerel seçimler için hep birlikte çok çalışıp, Allah'ın izniyle istedikleri sonuçları alacaklarını bildirdi.

Toplantılara, AK Parti Eskişehir Milletvekili ve MKYK Üyesi Harun Karacan, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanları da katıldı.

